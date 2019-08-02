На Урале в ДТП на трассе M5 сгорели грузовик и легковушка

В Челябинской области выясняют обстоятельства лобового столкновения большегруза и легковушки. Один из водителей сгорел заживо, второй госпитализирован с травмами и ожогами, сообщили в пятницу в ГИБДД региона.

- Авария произошла сегодня в 09.55 утра на 1759 километре автодороги Москва-Челябинск в районе Миасса, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - 54-летний водитель грузовика Volvo при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Honda. В результате произошло возгорание обоих автомобилей.

По данным ГИБДД, водитель Honda скончался на месте происшествия еще до приезда врачей, водитель грузовика госпитализирован.

Как сообщили в минздраве региона, за пострадавшим в Миасс направлен вертолет санавиации, который должен доставить больного в челябинский ожоговый центр.