Поощрительные выплаты заслуженным врачам и учителям ввели на Среднем Урале

Депутаты законодательного собрания Свердловской области утвердили законопроект о введении на Среднем Урале дополнительной выплаты заслуженным врачам и учителям.

Ежемесячно специалисты педагогики и медицины, удостоенные звания "Заслуженный" будут получать из региональной казны по тысячи рублей, независимо от того, трудится профессионал или уже находится на пенсии. А педагогам, имеющим звание "Народный учитель РФ", добавят полторы тысячи. На дополнительные меры соцподдержки смогут рассчитывать 315 свердловчан.

Законопроект о дополнительных мерах поддержки специалистов самых востребованных социальных профессий в июле нынешнего года внес на рассмотрение депутатам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Откладывать в долгий ящик значимую инициативу в Заксобрании не стали и приняли единогласно на последнем заседании весенней сессии.

- Это не только материальная поддержка для лучших медицинских работников и педагогов, но и мера повышения престижа данных профессий в обществе,- подчеркнула спикер регионального собрания Людмила Бабушкина.

По ее словам, в Свердловской области проживает и работает 143 заслуженных врача и 172 заслуженных педагога. Звание "Народный учитель Российской Федерации" присвоено трем жителям региона. Поощрения за заслуги перед земляками уральцы начнут получать с января 2020 года.

Справка "РГ"

Признание в профессиональной отрасли получить не просто. Почётное звание "Заслуженный учитель РФ" присваивают не ранее чем через 20 лет от начала преподавательской деятельности и при наличии отраслевой награды. Звание "Народный учитель РФ" - еще через 10 лет после присвоения почётного звания "Заслуженный учитель РФ" или "Заслуженный работник высшей школы РФ". "Заслуженным врачом Российской Федерации" можно стать только через 20 лет от начала практической лечебной и диагностической работы (врачам рентгенологических лабораторий и кабинетов - не ранее чем через 15 лет) и при наличии наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов РФ.