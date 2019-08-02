Тюменские ученые предложили обучать школьников цветоведению

Необычное предложение озвучили на кафедре искусств ТюмГУ: в школах необходимо ввести основы колористической грамотности. Это должно поднять уровень художественного воспитания детей, формировать у них творческого потенциала.

"Цвет является важнейшим средством выразительности и применяется практически во всех видах пластических искусств. Понятие "колористика" трактуется в пределах цветоведения", - пояснили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Как говорит доцент кафедры искусств Ольга Бакиева, это - комплексная наука. Цветоведение включает в себя данные физики, физиологии, психологии, изучающих природный феномен цвета, совокупность данных истории искусств, этнографии, литературы, философии, эстетики. Таким образом, колористика касается даже таких сфер деятельности человека как бизнес, медицина, психология.

Исследователя предлагают обучать школьников умению подбирать гармоничные цветовые сочетания - это будет развивать художественный вкус, способности эмоционально воспринимать и отображать окружающий мир.

"Колористическая грамотность актуальная для специалистов в различных направлениях: психологии (арт-технология, коррекционная работа), этнографии (цветовой менталитет этносов), языкознании (цветовая картина мира в языках), физиологии (цветолечение), искусствоведении (цвет культуры) и дизайн, искусство", - уверены в ТюмГУ.