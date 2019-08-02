Успешное будущее Западно-Сибирского НОЦ создается в партнерстве с сильнейшими

Сегодня в Правительстве Тюменской области состоялось подписание трехстороннего широкоформатного соглашения о стратегическом партнерстве между Правительством Тюменской области, Тюменским государственным университетом и Федеральным научным центром Научно-исследовательский институт системных исследований РАН.

Соглашение подписали Александр Моор, губернатор Тюменской области, Валерий Фальков, ректор ТюмГУ и Сергей Власов, директор ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН. Главная цель договоренностей - совместная работа по развитию Западно-Сибирского научно-образовательного центра Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Следует отметить, что ФНЦ Научно-исследовательский институт системных исследований является признанным лидером в комплексном решении проблем в области нанотехнологий, информационных и телекоммуникационных технологий, вычислительных систем, физики и информатики. Уникальность центра заключается в проведении полного цикла фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, который обеспечивает опережающее научно-технологическое развитие и ускоренное внедрение в производство и эксплуатацию научных разработок по приоритетным направлениям развития науки и техники в Российской Федерации.

Достигнутые сторонами договоренности отличаются большой степенью проработки по фронтирным направления НОЦ и сконцентрированы вокруг трех основных тем: широкого круга пилотных проектов интенсификации добычи нефти и газа, развития образовательного направления ТюмГУ "Мехатроника и робототехника" и вертикального обновления всей системы подготовки кадров для цифровой экономики от уровня школьных педагогов информатики до создания совместного диссертационного совета по перспективным направлениям цифровизации.

"Здесь совпали задачи, которые ставит государство, научные интересы института и перспективные направления деятельности Западно-Сибирского НОЦ", - констатирует директор ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН Сергей Власов.

В рамках создания НОЦ сторонам удалось максимально конкретизировать направления сотрудничества. Так, в части интенсификации нефте- и газодобычи предполагается совершенствование методов моделирования пластов и создание полной линейки программных средств для моделирования разработки месторождений. В целях модернизации образовательного направления ТюмГУ "Мехатроника и робототехника" ожидается разработка новых курсов по "Микропроцессорной технике" и "Системам реального времени" на базе операционной системы реального времени НИИСИ. Целый комплекс мероприятий будет реализован по развитию цифровой культуры среди детей и молодежи, по обучению и переобучению учителей информатики, по привлечению исследователей мирового уровня НИИСИ в состав действующего в ТюмГУ диссертационного совета "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ".

"Амбициозность задач, реализуемых в рамках НОЦ, требует соответствующих партнеров. Именно поэтому ТюмГУ продолжает активный диалог с лидерами трансформаций и экспертным сообществом, в том числе по вопросам подготовки кадров цифровой экономики на всех уровнях образования. Мы также уверены, что партнерство с НИИСИ позволит нам ускоренно развивать высокотехнологичные, инновационные исследования и разработки в области нефтегазодобычи", - считает Валерий Фальков.

Расширение партнерской сети в рамках Западно-Сибирского межрегионального НОЦ - это залог успешного развития центра. Поэтому, НОЦ интенсивно прирастает ведущими институтами РАН, стратегическими индустриальными партнерами, университетами.

Сайт ТюмГУ

Пресс-релиз предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ