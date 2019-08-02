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02.08.2019 15:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске перебили животных в контактном зоопарке

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Полиция Челябинска организовала проверку по факту гибели животных в контактном зоопарке, расположенном в центральном парке имени Пушкина. Погибших питомцев администрация обнаружила сегодня утром, сообщили в пятницу в городском УМВД.

Фото: iStock
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- Часть животных, в том числе морские свинки и домашняя птица сегодня утром оказались мертвы, - сообщила представитель УМВД Любовь Гайнуллина. - Возможно, это нападение какого-то зверя или бродячей собаки - рядом с вольерами обнаружены следы животного. В администрации зоопарка не исключают, что части питомцев нанесены ножевые ранения.

По факту гибели животных составлен протокол. Процессуальное решение будет принято после установления точной причины их смерти. До окончания проверки контактный зоопарк закрыт на карантин.

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