В Кольцово задержали двух китайцев с чемоданом автозапчастей

Пятнадцать килограммов автозапчастей попытались через "зеленый коридор" ввезти на Урале граждане Китая. Увесистый багаж заметили сотрудники кольцовской таможни, когда проверяли рейс Харбин-Екатеринбург.

Они рассказали, что работают на сельскохозяйственных предприятиях, а детали везут для ремонта тракторов и комбайнов. О том, что такой багаж, который явно не попадает под категорию товаров для личного пользования, нужно декларировать, якобы не знали.

"Это часто бывает, когда предприятия приглашают иностранных специалистов для ремонта техники и не учитывают, что даже запчасти надо декларировать", - говорит Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).

Детали изъяли и отправили на экспертизу. Она определит их стоимость, после чего нарушителей ждет соразмерный штраф, передает пресс-служба Уральского таможенного управления.