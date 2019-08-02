В Сургуте неизвестный с ножом убил полицейского

Сержант полиции Ильмир Ханов погиб в результате нападения неизвестного с ножом в Сургуте Тюменской области. Другой сотрудник патрульно-постовой службы ранен. Ему удалось застрелить преступника.

Инцидент произошел примерно в 22:40 по местному времени (20:40 мск). В полицию поступил сигнал о подозрительном мужчине во дворе одного из многоквартирных домов по улице Пушкина.

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место и столкнулись с вооруженным ножом злоумышленником. При задержании он напал на полицейских с ножом и ранил обоих. Для сержанта Ханова ранение оказалось смертельным. Его коллега сумел застрелить преступника из пистолета, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МВД России.