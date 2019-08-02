В Тюмени на выставке-форуме презентованы лучшие социальные проекты

Накануне празднования 75-летия Тюменской области в региональном центре прошла выставка-форум организаций социальной сферы, собравшая свыше полутысячи человек. Названы самые успешные социальные проекты, награждены лучшие работники отрасли, собравшиеся узнали о ходе подготовки Социального кодекса Тюменской области.

Тем, кому за 60-65 лет, молодым подчас ничем не уступают, у них насыщенная полнокровная жизнь. Они уверенные пользователи интернета, пишут в соцсетях и ведут блоги, выкладывают на своих страницах фото из близких и дальних путешествий. Они стремятся не отставать от моды, элегантно выглядеть, быть в хорошей физической форме. Они делятся опытом с подрастающим поколением и хотят быть с молодыми на одной волне.

Проект "Школа имиджа & стиля" стартовала летом 2017-го после того как проект выиграл грант регионального благотворительного фонда "Старшее поколение". В школу записалось с полсотни человек. Один из ее выпускников, Татьяна Лосева, затем постигала мастерство макияжа, обучалась в модельном агентстве. Сейчас Татьяна, называющая себя волонтером красоты, делится со слушателями этой школы секретами макияжа, учит дефилировать.

- Счет учащихся пошел уже на сотни. Практикуются выездные занятия, которые проводят известные парикмахеры-стилисты, модельеры, визажисты. Конечно же, бесплатно. Имидж для пожилых очень важен, после окончания школы они прямо-таки преображаются, чувствуют себя намного увереннее, нежели раньше, - подчеркивает Татьяна Лосева.

Аналогичным образом привлекаются профессионалы и знатоки для занятий в другой "школе" - медиалаборатории. В частности, сотрудники электронных СМИ, популярные блогеры.

- Находить друзей и непринужденно общаться в социальных сетях, не "запутываться" в глобальной "паутине", а ощущать себя в ней комфортно, владеть навыками риторики, грамотно дискутировать в публичном пространстве - на все это направлен социальный проект, - говорит сотрудник областного геронтологического центра Марина Борисова.

Вот заразительный пример: 83-летняя Надежда Чистякова в интернете ощущает себя как рыба в воде, любительница путешествий и сторонник "вечного самообразования" - в многочисленных рядах "серебряных волонтеров", готовых оказать помощь и поддержку сверстникам.

Психолог комплексного центра социального обслуживания населения Бердюжского района Александра Мелкозерова знакомит меня с проектом "Вам захочется жить по-другому". Это туристический клуб, который объединил людей разного возраста - пенсионеров, подростков из так называемой группы риска, многодетные семьи. Теперь все они знают, как ориентироваться в незнакомой местности, быстро разбить палатку и разжечь костер в дождь.

- Наша сплоченная тургруппа побывала в больших селах района, познакомилась с их историей, с особенностями быта, культуры, достопримечательностями, местные предприниматели устраивали экскурсии на свои фермы, цеха. Отдохнули на знаменитом на всю Россию соленом озере Бердюжья, выбрались в далекий от нас Ялуторовский острог. Впечатлений - море! - рассказывает Александра.

Проектов множество, названия многих из них говорят сами за себя: "Бабушки ди-джеи", "Бабушки - воркаут", "Гиды 55 плюс". Победителями же признаны следующие: "Выходи во двор - пообщаемся" (Заводоуковский городской округ), "Возрождение забытых традиций" (Тюменский район), "Блогер-бабушка" (Упоровский район), "Фотография - наши чувства, желания, надежды" (Кунчурский психоневрологический интернат).

Между тем в регионе началась работа над созданием "Социального кодекса", который, по мысли губернатора Александра Моора, должен обеспечить равный доступ к мерам соцподдержки и справедливый критерий оценки нуждающихся в ней. "Весь его дух, каждая буква должны быть сверены с гражданским обществом, должны пройти общественную экспертизу в ходе публичных дискуссий и обсуждений", - заявил Александр Моор в послании Тюменской областной Думе.

- В августе рабочая группа приступит к обсуждению блока мер социальной поддержки статусных льготников - инвалидов, ветеранов труда, заслуженных работников той или иной отрасли и других подобных категорий. Финансовоемким будет блок поддержки семьи и детства. Обсуждаем понятийный инструментарий статей кодекса, чтобы четко их прописать и не забыть что-то важное. К примеру, что такое малоимущая семья и многодетная малоимущая семья, одиноко проживающий гражданин, - сообщила в день проведения форума заместитель губернатора, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

Сейчас в социальной сфере Тюменской области занято около 7 тысяч человек. В системе 12 территориальных управлений соцзащиты населения, 53 государственных и муниципальных организации и учреждения, а также 6 автономных и 35 негосударственных. Около ста социально ориентированных некоммерческих организаций реализуют различные социальные проекты.