В Тюмени на выставке-форуме презентованы лучшие социальные проекты

Новости

По фильму "Человек, который упал на Землю" с Дэвидом Боуи снимут сериал 16:00
В Перу обнаружена удивительная 1000-летняя реликвия 16:00
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, ожидается цунами 15:59
Древняя капля воды помогла переписать историю Земли 15:55
В Башкирии из загрязненной отходами реки собрали 520 кг мертвой рыбы 15:51
В Челябинске перебили животных в контактном зоопарке 15:51
Умерла певица Александра Стрельченко 15:46
Вышел трейлер третьего сезона скандального сериала "13 причин почему" 15:41
Овечкин: Назначение Кудашова пойдет на пользу сборной России по хоккею 15:33
Вышел трейлер исторической драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем 15:31
Союз директоров музеев Москвы осудил несанкционированные митинги 15:20
Центральный рынок в столице завтра не откроется - владельцы опасаются провокаций 15:19
В Сочи на пляже обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга 15:14
Юрий Лоза раскритиковал Анджелину Джоли и похвалил Шварценеггера 15:11
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева 15:06
В Саранске похитили девушку, чтобы вовлечь ее в проституцию 15:05
УАЗ "Патриот" с "автоматом": сколько соберут автомобилей 15:05
В Челябинске из продажи изъяли крупную партию суррогатного алкоголя 15:03
Цой отменила гастроли из-за травмы, полученной на "Жаре" 14:56
На реке Волхов началось круизное судоходство 14:54
В Казахстане найдена 4000-летняя могила "Ромео и Джульетты" 14:52
После матча "Зенит" - "Краснодар" работу петербургского метро продлят 14:51
Жителя Тюменской области обвинили убийстве соседей путем поджога 14:50
Под Владимиром арестовали организаторов нападения на воинскую часть 14:36
Солист группы 30 Seconds to Mars может сыграть в кино серийного убийцу 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
02.08.2019 15:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Тюмени на выставке-форуме презентованы лучшие социальные проекты

Текст: Иван Ман
Накануне празднования 75-летия Тюменской области в региональном центре прошла выставка-форум организаций социальной сферы, собравшая свыше полутысячи человек. Названы самые успешные социальные проекты, награждены лучшие работники отрасли, собравшиеся узнали о ходе подготовки Социального кодекса Тюменской области.
Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области Связь поколений на выставке-форуме была явственной. Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области
Связь поколений на выставке-форуме была явственной. Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Тем, кому за 60-65 лет, молодым подчас ничем не уступают, у них насыщенная полнокровная жизнь. Они уверенные пользователи интернета, пишут в соцсетях и ведут блоги, выкладывают на своих страницах фото из близких и дальних путешествий. Они стремятся не отставать от моды, элегантно выглядеть, быть в хорошей физической форме. Они делятся опытом с подрастающим поколением и хотят быть с молодыми на одной волне.

Проект "Школа имиджа & стиля" стартовала летом 2017-го после того как проект выиграл грант регионального благотворительного фонда "Старшее поколение". В школу записалось с полсотни человек. Один из ее выпускников, Татьяна Лосева, затем постигала мастерство макияжа, обучалась в модельном агентстве. Сейчас Татьяна, называющая себя волонтером красоты, делится со слушателями этой школы секретами макияжа, учит дефилировать.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Зачем тюменцы идут в кабинет легендарного Виктора Муравленко

- Счет учащихся пошел уже на сотни. Практикуются выездные занятия, которые проводят известные парикмахеры-стилисты, модельеры, визажисты. Конечно же, бесплатно. Имидж для пожилых очень важен, после окончания школы они прямо-таки преображаются, чувствуют себя намного увереннее, нежели раньше, - подчеркивает Татьяна Лосева.

Аналогичным образом привлекаются профессионалы и знатоки для занятий в другой "школе" - медиалаборатории. В частности, сотрудники электронных СМИ, популярные блогеры.

- Находить друзей и непринужденно общаться в социальных сетях, не "запутываться" в глобальной "паутине", а ощущать себя в ней комфортно, владеть навыками риторики, грамотно дискутировать в публичном пространстве - на все это направлен социальный проект, - говорит сотрудник областного геронтологического центра Марина Борисова.

Вот заразительный пример: 83-летняя Надежда Чистякова в интернете ощущает себя как рыба в воде, любительница путешествий и сторонник "вечного самообразования" - в многочисленных рядах "серебряных волонтеров", готовых оказать помощь и поддержку сверстникам.

Психолог комплексного центра социального обслуживания населения Бердюжского района Александра Мелкозерова знакомит меня с проектом "Вам захочется жить по-другому". Это туристический клуб, который объединил людей разного возраста - пенсионеров, подростков из так называемой группы риска, многодетные семьи. Теперь все они знают, как ориентироваться в незнакомой местности, быстро разбить палатку и разжечь костер в дождь.

- Наша сплоченная тургруппа побывала в больших селах района, познакомилась с их историей, с особенностями быта, культуры, достопримечательностями, местные предприниматели устраивали экскурсии на свои фермы, цеха. Отдохнули на знаменитом на всю Россию соленом озере Бердюжья, выбрались в далекий от нас Ялуторовский острог. Впечатлений - море! - рассказывает Александра.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Жители Тюменской области готовятся к встрече юбилея региона

Проектов множество, названия многих из них говорят сами за себя: "Бабушки ди-джеи", "Бабушки - воркаут", "Гиды 55 плюс". Победителями же признаны следующие: "Выходи во двор - пообщаемся" (Заводоуковский городской округ), "Возрождение забытых традиций" (Тюменский район), "Блогер-бабушка" (Упоровский район), "Фотография - наши чувства, желания, надежды" (Кунчурский психоневрологический интернат).

Между тем в регионе началась работа над созданием "Социального кодекса", который, по мысли губернатора Александра Моора, должен обеспечить равный доступ к мерам соцподдержки и справедливый критерий оценки нуждающихся в ней. "Весь его дух, каждая буква должны быть сверены с гражданским обществом, должны пройти общественную экспертизу в ходе публичных дискуссий и обсуждений", - заявил Александр Моор в послании Тюменской областной Думе.

- В августе рабочая группа приступит к обсуждению блока мер социальной поддержки статусных льготников - инвалидов, ветеранов труда, заслуженных работников той или иной отрасли и других подобных категорий. Финансовоемким будет блок поддержки семьи и детства. Обсуждаем понятийный инструментарий статей кодекса, чтобы четко их прописать и не забыть что-то важное. К примеру, что такое малоимущая семья и многодетная малоимущая семья, одиноко проживающий гражданин, - сообщила в день проведения форума заместитель губернатора, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

Сейчас в социальной сфере Тюменской области занято около 7 тысяч человек. В системе 12 территориальных управлений соцзащиты населения, 53 государственных и муниципальных организации и учреждения, а также 6 автономных и 35 негосударственных. Около ста социально ориентированных некоммерческих организаций реализуют различные социальные проекты.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рябков прокомментировал ситуацию вокруг ДРСМД
Почти 70 процентов россиян согласны с действиями властей по незаконным акциям
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Оператор не намерен останавливать строительство "Северного потока-2"