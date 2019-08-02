Рябков: Москва сожалеет о введении США второго пакета санкций

Замглавы МИД также обратил внимание на то, что момент внедрения этих ограничительных мер выбран не случайно, и свидетельствует о том, что все это является частью внутриполитической борьбы в США на фоне приближающихся президентских выборов.

Отвечая на вопрос журналиста о том, удивились ли в Москве второму пакету санкций, Рябков ответил лаконично - "нет".

"Мы наблюдаем за этим с прошлого года, когда такой пакет санкций был введен впервые. Администрация Трампа регулярно накладывает санкции и другие ограничительные меры на Россию", добавил замглавы МИД.

"Я думаю, что это является частью внутриполитических обстоятельств. Печально, что остатки того, что называлось российско-американским партнерством, сейчас приносятся в жертву из-за требований тех, кто просто-напросто используют отношения с Россией как инструмент внутриполитической борьбы в США", сказал Сергей Рябков.

Напомним, что в рамках второго пакета у властей США имеется в распоряжении шесть вариантов ограничительных мер. При этом главе государства, Дональду Трампу, предписывается применить как минимум три из них. Какие именно санкции применит американская администрация - пока что не сообщалось. Вашингтон может продолжить снижать уровень дипломатических отношений с Москвой, применить ряд экономических ограничений, вроде запрета банкам США выдавать кредиты и препятствовать получению международных займов. В торгово-экономической плоскости США могут запретить экспорт американских технологий и товаров, наложить запрет на импорт из РФ, включая нефть и продукты нефтепереработки. Кроме того, государственным авиакомпаниям могут быть запрещены полеты в США и обратно.