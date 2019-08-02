Новости

В Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров 02:03
Джонсон установил в резиденции часы обратного отсчета Brexit 01:43
Истребители ВКС за неделю 12 раз поднимались на перехват у границ РФ 01:19
Обучавшиеся в США на F-35 турецкие летчики вернулись домой 01:06
Рябков: Россия не верит обещаниям не размещать ядерные ракеты в Европе 00:55
В офисе президента Украины опровергли отставку Богдана 00:22
Ракеты КНДР не долетели до исключительной экономической зоны Японии 00:12
В Сургуте неизвестный с ножом убил полицейского 00:11
Трамп допустил вариант с блокадой Венесуэлы 01.08.2019
Гибель пчел коснулась 30 российских регионов 01.08.2019
В Нидерландах запретили закрывать лицо 01.08.2019
Рогозин анонсировал ранее не известный пуск "Протона" 01.08.2019
Мэрия Москвы согласовала стотысячный митинг независимых кандидатов 10 августа 01.08.2019
Хирурги Склифосовского пришили мужчине отрезанные пилой пальцы 01.08.2019
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая 01.08.2019
Глава офиса президента Украины написал заявление об увольнении 01.08.2019
СМИ: Брэда Питта и Ди Каприо "разведут" по номинациям на "Оскар" 01.08.2019
В Роскомнадзоре рассказали о миллионных штрафах в поправках в закон "О СМИ" 01.08.2019
"Арсенал" обновил трансферный рекорд 01.08.2019
Суд в Петербурге арестовал мужчину, напавшего с топором на брокеров 01.08.2019
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми 01.08.2019
Найденные на химфаке СПбГУ баллоны оказались пустыми 01.08.2019
Арестованные в Татарстане боевики "ИГ" планировали захват заложников 01.08.2019
Европа предложила РФ и Украине заключить десятилетний контракт по газу 01.08.2019
Украинский беспилотник атаковал позиции ДНР 01.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
02.08.2019 00:55
Рубрика: Власть

Рябков: Россия не верит обещаниям не размещать ядерные ракеты в Европе

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Заявления Североатлантического альянса о неразмещении в Европе ядерного оружия Россия не может воспринимать без сомнений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
В Китае рассказали о "пощечине" странам НАТО со стороны России

По его словам, на данный момент НАТО уверяет Россию, что не имеет планов по размещению ядерного оружия на своих базах в Западной Европе.

"Но подобные заверения в общем, наверное, на веру принимать нельзя", - заявил дипломат в интервью ТАСС.

Он напомнил, что "альянс многократно нарушал свои собственные предыдущие обещания", а также "менял свои собственные намерения".

МИД: США готовятся использовать ядерное оружие в Европе
Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и НАТО Ядерная безопасность
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири
МИД прокомментировал проект санкций против "Северного потока-2"
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая
Москва призвала Иран урегулировать ситуацию вокруг задержанных моряков
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ