Рябков: Россия не верит обещаниям не размещать ядерные ракеты в Европе

Заявления Североатлантического альянса о неразмещении в Европе ядерного оружия Россия не может воспринимать без сомнений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, на данный момент НАТО уверяет Россию, что не имеет планов по размещению ядерного оружия на своих базах в Западной Европе.

"Но подобные заверения в общем, наверное, на веру принимать нельзя", - заявил дипломат в интервью ТАСС.

Он напомнил, что "альянс многократно нарушал свои собственные предыдущие обещания", а также "менял свои собственные намерения".