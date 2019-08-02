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Рубрика: Спорт

Шюррле рассчитывает снова забить ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Новичок "Спартака" Андре Шюррле рассказал о первых впечатлениях в "Спартаке", а также заявил о том, что надеется снова забить ЦСКА.
Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Фото: Александр Ступников / РИА Новости

В интервью пресс-службе "Спартака" Шюррле рассказал, что многое знает о российском футболе. "Российские клубы выступают в Лиге чемпионов, ваша сборная весьма успешна. Кроме того, здесь прошел чемпионат мира. Но теперь мне очень интересно узнать страну еще лучше!", - признался он.

Фото: TOM BODE/EPA
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Шюррле признался, что ему понравился домашний стадион нового клуба, а в самом "Спартаке" все организовано на высшем уровне. Впрочем, самого принципиального соперника красно-белых немец назвать не смог, предположив, что это "Зенит" и "Динамо". Узнав, что речь идет о ЦСКА, Шюррле сказал: "Надеюсь, сыграю не в одном дерби. Буду биться изо всех сил! В том числе для того, чтобы снова забить ЦСКА и порадовать болельщиков".

Относительно своего дебюта за "Спартак" немец затруднился назвать точную дату. "Посмотрим. Зависит от того, как ситуацию видит главный тренер. Мне нужно поработать, потренироваться с новыми партнерами. Но в целом я в хорошей форме, много тренировался этим летом и надеюсь помочь команде как можно скорее", - сказал он.

Что касается цели на сезон, то Шюррле был категоричен. "Знаю, что "Спартак" - большой клуб. Самый большой в России. И всегда ставит перед собой цель быть на самом верху. Я готов помочь ему в этом. А в конце сезона посмотрим на результат. Я с нетерпением жду начала этого приключения!", - сказал он.

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