СМИ: Пентагон тестирует систему слежки за американцами

Пентагон использует воздушные шары для наблюдения за гражданами, а также автомобилями и лодками в течение длительного периода времени с высоты в тысячи километров. Об этом идет речь в конфиденциальных документах, попавших в распоряжение британской The Guardian.

В них говорится о том, что в настоящее время американские военные проводят эксперименты по наблюдению за обширными районами в нескольких штатах Среднего Запада с использованием экспериментальных высотных воздушных шаров. Об этом свидетельствуют материалы, поданные подрядчиками минобороны США в Федеральную комиссию по связи (FCC). До 25 беспилотных воздушных шаров, действующих на солнечной энергии, запускаются из сельской местности Южной Дакоты и передвигаются на расстояние до 400 километров через штаты Миннесота, Айова, Висконсин и Миссури, а затем завершают свой маршрут в центральном Иллинойсе.

Воздушные шары курсируют в стратосфере на высоте до 20 тысяч метров и, несмотря на сильные порывы ветра, могут запросто зависать над определенным районом, просто поднимаясь или опускаясь. "Сама природа этих (воздушных шаров) заключается в том, что они могут работать неделями и месяцами", - сказал Райан Хартман, генеральный директор оператора гражданской компании по обслуживанию воздушных шаров World View.

Официально воздушные шары Пентагона предназначены для "обеспечения постоянной системы наблюдения для обнаружения и предотвращения торговли наркотиками и угроз внутренней безопасности". По крайней мере, об этом говорится в заявке, поданной от имени аэрокосмической корпорации Sierra Nevada Corporation.

Воздушные шары оснащены высокотехнологичными радарами, предназначенными для одновременного отслеживания транспортных средств в любую погоду, как днем, так и ночью. Документы FCC свидетельствуют о том, что воздушные шары несут небольшие, похожие на спутники средства, оснащенные сложными датчиками и средствами связи. Одним из таких датчиков является радар с высокотехнологичным оптическим прибором, предназначенный для обнаружения движения каждого автомобиля или лодки на 40-километровой территории под воздушным шаром. Эти аэростаты также имеют передовые технологии связи, которые позволяют им контактировать друг с другом, обмениваться данными и передавать их диспетчерам на земле.

Испытания, о которых ранее не сообщалось, получили лицензию FCC на эксплуатацию с середины июля до сентября этого года после аналогичных полетов, лицензированных в прошлом году. Эти испытания были проведены по заказу Южного командования США (Southcom), которое отвечает за реагирование на стихийные бедствия, разведывательные операции и сотрудничество в области безопасности в Карибском бассейне, Центральной и Южной Америке. Одна из его ключевых ролей - выявление и перехват наркотиков, направляющихся в Соединенные Штаты.

В течение многих лет военные в Сьерра-Невада снабжали Southcom легкими самолетами с датчиками на миллионы долларов, которые затем пролетали над Мексикой, Колумбией, Панамой и Карибским морем с целью выявления наркотрафика. Но эти самолеты требуют обученных экипажей и могут летать только по несколько часов за один раз. В отчете для комитета по вооруженным силам сената в феврале этого года глава Southcom адмирал Крейг Фаллер писал, что посредством использования легких самолетов удавалось "успешно блокировать в 2018 году лишь около шести процентов наркотраффика".

Ни Сьерра-Невада, ни американский Southcom не ответили на запросы о комментариях к этой истории. В свою очередь, конкурирующий оператор обслуживания воздушных шаров компания World View недавно объявила о том, что она провела многонедельные испытательные миссии, в ходе которых его собственные стратосферные воздушные шары могли парить над областью диаметром около восьми километров только в течение шести с половиной часов.

Raven Aerostar, та самая компания, которая поставляет упомянутые воздушные шары для испытаний Southcom со своего завода в Южной Дакоте, сообщила The Guardian, что ее аэростаты могут находиться в воздухе почти месяц.

Тем временем в кругах правозащитников уверяют, что подлинная миссия подобных военных аэростатов заключается совершенно в другом. А именно в слежке за американцами. По их мнению, образно говоря, речь идет о "Большом брате", который может следить за всеми.

По мнению Артура Холланда Мишеля, одного из руководителей Центра по изучению беспилотников в Бард-колледже в Нью-Йорке, "эта новая технология может наблюдать за всем сразу". "Мы не думаем, что американские города должны подвергаться глобальному наблюдению, при котором можно было бы отслеживать все транспортные средства, куда бы они ни направлялись", - сказал Джей Стэнли, старший политический аналитик Американского союза гражданских свобод. По его словам, силовики "собирают много данных об американцах: кто едет в дом профсоюзов, в церковь, в мечеть, в больницу". "Мы не должны идти по пути, позволяющему использовать это в Соединенных Штатах, и нас тревожит тот факт, что эти испытания проводятся военными", - добавил эксперт.