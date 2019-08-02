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Рубрика: В мире

СМИ: США выведут тысячи военных из Афганистана в обмен на ряд уступок

Фото: AP Photo/Hoshang Hashimi Фото: AP Photo/Hoshang Hashimi
Фото: AP Photo/Hoshang Hashimi

Власти США готовы вывести тысячи своих военнослужащих из Афганистана в обмен на ряд уступок со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в рамках сделки по мирному урегулированию.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Такую информацию в четверг распространила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники в Белом доме. По их данным, в соответствии с договоренностями, талибы должны начать переговоры о более крупном мирном соглашении с афганским правительством. В обмен США готовы сократить свой контингент с примерно 14 тысяч военнослужащих до 8-9 тысяч.

Кроме того, в рамках договоренностей талибы должны соблюдать режим прекращения огня и отказаться от связей с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Данное соглашение было сформировано по итогам переговоров между талибами и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, пишет ТАСС.

Работа над соглашением будет завершена до президентских выборов в Афганистане, которые пройдут в сентябре. По словам источника издания, США и талибы на 80-90% прошли путь к заключению мирного соглашения, однако "предстоит еще долгий путь, чтобы пройти и эти последние 10% или 20%".

В Пентагоне заявили, что пока не получали приказов о выводе войск из Афганистана.

США намерены вывести свои войска из Афганистана до выборов 2020 года
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