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Рубрика: Культура

Солист группы 30 Seconds to Mars может сыграть в кино серийного убийцу

Текст: Мария Воронова

Вокалист группы 30 Seconds to Mars и известный актер Джаред Лето ведет переговоры о присоединении к касту нового криминального триллера киностудии Warner Bros. "Мелочи" с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком в главных ролях, сообщает Variety.

Фото: kinopoisk.ru
Появились подробности будущего вампирского фильма с Джаредом Лето

Если переговоры пройдут успешно, Лето сыграет серийного убийцу в фильме, съемки которого планируется начать этой осенью. Режиссером картины станет Джон Ли Хэнкок, наиболее известный по спортивным драмам "Новичок" и "Невидимая сторона".

В центре сюжета будущего фильма история страдающего от профессионального выгорания шерифа по имени Дик (Дензел Вашингтон) из калифорнийского округа Керн, который объединяется с детективом из Лос-Анджелеса (Рами Малек), чтобы поймать серийного убийцу. У Дика нюх на зацепки (на английском игра слов, которая появляется в оригинальном названии картины - Little things), однако его отказ следовать правилам ставит дело под угрозу.

Лето, обладатель премии "Оскар" за роль в картине Жана-Марка Валле "Далласский клуб покупателей", не раз принимал участие в проектах Warner Bros. Например, в 2017 году он сыграл злодея в картине "Бегущий по лезвию 2049", а годом ранее исполнил роль Джокера в "Отряде самоубийц".

Культура Кино и ТВ Мировое кино
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