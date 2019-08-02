"Спартак" договорился о трансфере Тиля

"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.

В четверг Тиль принял участие в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Хеккена", который его клуб выиграл со счетом 3:0. Сам голландец голов не забил. По сообщениям голландских СМИ, игрок попрощался с партнерами по команде.

Как передает azfanpage.nl, Тиль ожидает получения визы в Россию. Сам футболист заявил, что его переход в "Спартак" - вопрос ближайшего времени.

Если 21-летний футболист успешно пройдет медицинское обследование, он заключит с московским клубом долгосрочный контракт.