Суд обязал Кэти Перри и соавторов выплатить почти $3 млн за плагиат

Суд присяжных постановил, что американская певица Кэти Перри и соавторы песни Dark horse, выпущенной в 2013 году и взорвавшей мировые чарты, а ныне ставшей причиной разбирательства в нарушении авторских прав, должны выплатить 2,78 млн долларов в качестве компенсации за плагиат. Об этом пишет The Associated Press.

Присяжные решили, что певица умышленно или неумышленно скопировала мотивы композиции Joyful Noise рэпера Маркуса Грея. Ему и его соавторам, записавшим Joyful Noise еще в 2009 году, будет перечислена компенсация. К слову, Кэти Перри заплатит лишь 550 тысяч долларов, а остальную часть суммы разделят звукозаписывающая компания Capitol Records, продюсеры и соавторы песни: Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер Сара Хадсон и рэпер Juicy J, который также принял участие в создании композиции - записал один из куплетов Dark Horse.

Напомним, этот трек стал одним из главных хитов альбома Prism, выпущенного в 2013 году. На протяжении месяца после релиза Dark Horse возглавляла чарт Billboard Hot 100, а двумя годами позже исполнительница и ее композиция были номинированы на премию Grammy в категории "за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой". Однако награду уступили Кристине Агилере и дуэту A Great Big World с песней Say Something.