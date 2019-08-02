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02.08.2019 12:41
Рубрика: Культура

Суд обязал Кэти Перри и соавторов выплатить почти $3 млн за плагиат

Текст: Мария Воронова
Фото: EPA/MARIO RUIZ. Фото: EPA/MARIO RUIZ.
Фото: EPA/MARIO RUIZ.

Суд присяжных постановил, что американская певица Кэти Перри и соавторы песни Dark horse, выпущенной в 2013 году и взорвавшей мировые чарты, а ныне ставшей причиной разбирательства в нарушении авторских прав, должны выплатить 2,78 млн долларов в качестве компенсации за плагиат. Об этом пишет The Associated Press.

Фото: AP Photo
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Присяжные решили, что певица умышленно или неумышленно скопировала мотивы композиции Joyful Noise рэпера Маркуса Грея. Ему и его соавторам, записавшим Joyful Noise еще в 2009 году, будет перечислена компенсация. К слову, Кэти Перри заплатит лишь 550 тысяч долларов, а остальную часть суммы разделят звукозаписывающая компания Capitol Records, продюсеры и соавторы песни: Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер Сара Хадсон и рэпер Juicy J, который также принял участие в создании композиции - записал один из куплетов Dark Horse.

Напомним, этот трек стал одним из главных хитов альбома Prism, выпущенного в 2013 году. На протяжении месяца после релиза Dark Horse возглавляла чарт Billboard Hot 100, а двумя годами позже исполнительница и ее композиция были номинированы на премию Grammy в категории "за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой". Однако награду уступили Кристине Агилере и дуэту A Great Big World с песней Say Something.

Культура Музыка Поп-музыка
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