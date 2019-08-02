Сын Хенрика Ларссона стал игроком "Спартака"

Джордан Ларссон является сыном известного в прошлом шведского футболиста Хенрика Ларссона, выступавшего за "Фейенорд", "Селтик", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед".

Ларссон-младший родился в Роттердаме, а свое имя получил в честь легенды мирового баскетбола Майкла Джордана. За "Спартак" форвард будет выступать под 23-м номером, под которым действовал американский баскетболист.

Джордан Ларссон обучался футболу в академии "Барселоны", где играл его отец, а профессиональную карьеру начал в шведском Хёгаборге". Впоследствии 22-летний форвард выступал за шведский "Хельсинборг" и голландский НЕК. С января прошлого года Ларссон-младший защищал цвета "Норрчёпинга", в составе которого провел 46 игр и забил 13 мячей, из которых 11 в 16 матчах текущего сезона.

В 2018 году Джордан Ларссон дебютировал за главную национальную команду Швеции и к настоящему времени успел сыграть за нее две встречи.