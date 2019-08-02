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02.08.2019 12:40
Рубрика: Спорт

Сын Хенрика Ларссона стал игроком "Спартака"

Текст: Максим Домчев
Шведский нападающий Джордан Ларссон подписал контракт с футбольным клубом "Спартак", сообщается на официальном сайте "красно-белых". В то же время московский клуб согласовал со шведским "Норрчёпингом" условия перехода игрока, которые не называются.
Новичок "Спартака" Джордан Ларссон. Фото: Официальный сайт "Спартака". Новичок "Спартака" Джордан Ларссон. Фото: Официальный сайт "Спартака".
Новичок "Спартака" Джордан Ларссон. Фото: Официальный сайт "Спартака".

Джордан Ларссон является сыном известного в прошлом шведского футболиста Хенрика Ларссона, выступавшего за "Фейенорд", "Селтик", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед".

Фото: AP/Martin Meissner
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Ларссон-младший родился в Роттердаме, а свое имя получил в честь легенды мирового баскетбола Майкла Джордана. За "Спартак" форвард будет выступать под 23-м номером, под которым действовал американский баскетболист.

Джордан Ларссон обучался футболу в академии "Барселоны", где играл его отец, а профессиональную карьеру начал в шведском Хёгаборге". Впоследствии 22-летний форвард выступал за шведский "Хельсинборг" и голландский НЕК. С января прошлого года Ларссон-младший защищал цвета "Норрчёпинга", в составе которого провел 46 игр и забил 13 мячей, из которых 11 в 16 матчах текущего сезона.

В 2018 году Джордан Ларссон дебютировал за главную национальную команду Швеции и к настоящему времени успел сыграть за нее две встречи.

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