Постановление администрации Томской области от 2 августа 2019 года № 282а "Об установлении особого противопожарного режима на территории Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского, Шегарского районов, города Кедрового, города Томска Томской области"

В связи с повышением пожарной опасности на территории Томской области, руководствуясь статьями 18, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 4 Закона Томской области от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ "О пожарной безопасности в Томской области", постановляю:

1. Установить со 2 августа по 16 августа 2019 года особый противопожарный режим на территориях следующих муниципальных образований Томской области: .

2. На период действия особого противопожарного режима категорически запрещается:

1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры;

2) производить профилактические отжиги, выжигание сухой растительности, в том числе на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, а также на земельных участках из состава земель населенных пунктов, расположенных в территориальных зонах сельскохозяйственного использования;

3) оставлять горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

4) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

5) загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, мусором и совершать иные действия, которые могут спровоцировать возникновение и распространение огня.

3. Департаменту лесного хозяйства Томской области, Департаменту защиты населения и территории Томской области, ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию), УМВД России по Томской области (по согласованию):

1) активизировать в рамках контрольно-надзорных мероприятий проведение проверок соблюдения должностными лицами, физическими и юридическими лицами требований и правил пожарной безопасности, в том числе в лесах и на железнодорожном, внутреннем водном или воздушном транспорте;

2) усилить противопожарную пропаганду посредством освещения в средствах массовой информации вопросов сохранения лесов, бережного отношения к лесным ресурсам в условиях особого противопожарного режима.

4. Рекомендовать главам указанных в пункте 1 настоящего постановления муниципальных образований:

1) обеспечить принятие муниципальных правовых актов, связанных с введением особого противопожарного режима;

2) организовать незамедлительное проведение проверок сообщений о возгораниях и данных о "термоточках", выявленных по результатам космического мониторинга или иным способом;

3) организовать на период действия особого противопожарного режима ежедневное патрулирование на землях населенных пунктов и в прилегающих лесах созданными мобильными группами, оснащенными первичными средствами пожаротушения;

4) организовать подготовку для возможного использования землеройной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособленной для целей пожаротушения, сформировать необходимые резервы горюче-смазочных материалов и питания;

5) обеспечить необходимые запасы первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря;

6) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из источников противопожарного водоснабжения;

7) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственного подъезда специальной техники к зданиям, строениям, сооружениям и источникам противопожарного водоснабжения;

8) привести в работоспособное состояние системы оповещения населения о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях;

9) принять необходимые меры по очистке территорий от горючих отходов и мусора, противопожарному обустройству территорий и проведению иных мероприятий, препятствующих переходу огня на здания и сооружения в населенных пунктах и на прилегающие к ним территории;

10) провести дополнительную разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности, действующем особом противопожарном режиме и порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

11) организовать подготовку населения для возможного оказания помощи лесопожарным формированиям лесного хозяйства и подразделениям Государственной противопожарной службы в локализации и ликвидации пожаров и проведении иных неотложных работ, в том числе дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенных пунктах;

12) уточнить планы эвакуации граждан из населенных пунктов в безопасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятельности;

13) ограничить на период действия особого противопожарного режима использование гражданами зон отдыха, расположенных в лесах либо вблизи них;

14) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие действующему законодательству.

5. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по вопросам безопасности.

И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв

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