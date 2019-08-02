Трамп призвал страны ЕС забрать боевиков ДАИШ

Власти США могут освободить тысячи удерживаемых боевиков террористической группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), если их не заберут страны Европы.

Об этом в четверг заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме. По его словам, сейчас в руках США и их партнеров "на земле" в Ираке и Сирии находятся 2,5 тысячи боевиков ДАИШ из числа граждан европейских стран.

"Мы хотим, чтобы их забрали. Если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем выпустить их в Европу", - цитирует ТАСС заявление американского лидера.

Трамп также отметил, что силы коалиции во главе с Соединенными Штатами и их партнеры в Ираке и Сирии в целом захватили более 10 тысяч боевиков ДАИШ.

Отметим, что коалиция начала операцию в Ираке в июне 2014 года, в Сирии - в сентябре того же года. В Сирийской Арабской Республике коалиция действует фактически нелегитимно: не имеет ни соответствующего мандата Совета Безопасности ООН, ни согласия властей в Дамаске.