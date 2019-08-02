Новости

Полиция повторно предупредила москвичей о незаконности акции 3 августа 20:16
Во Франции разбился самолет-амфибия, задействованный для тушения пожаров 20:16
Hyundai Creta получила версию Sports Edition 20:00
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию 19:43
Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 "уклониста" от армии 19:21
В Сети появился трейлер "детской" зомби-комедии "Маленькие чудовища" 19:11
Фото: Клаудиа Шиффер снялась полностью обнаженной 18:58
Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе 18:51
Раритеты с "кладбища автомобилей" распродают за бесценок 18:42
Двух калининградцев задержали за похищение человека 18:37
В Донецкой области напали на съемочную группу 18:33
Известные Instagram-блогеры расскажут секреты своего успеха гостям ВДНХ 18:30
Киану Ривз может сыграть главного злодея в новом спин-оффе "Форсажа" 18:16
Вратарь "Манчестер Сити" купил дома жертвам пожаров 18:15
Гендир "Зенита" подтвердил, что клуб заплатил за Малкома 40 млн евро 18:09
Мультсериал "Скала тупиков" получит полнометражное продолжение 18:08
В Кузбассе испекли самый большой в мире вишневый рулет 18:06
Прокурор потребовал шесть месяцев тюрьмы для A$AP Rocky 18:04
Метеорологи рассказали, когда в Москве наступит "нормальная" погода 17:56
В Черном море близ Сочи обнаружено тело мужчины 17:51
Дезинфектолог: Тропические клопы так же вредны, как и обычные 17:48
Врач из Рязани выиграла в лотерею квартиру 17:45
Названы пять самых эффективных видов спорта в борьбе с лишним весом 17:30
В Англии пройдет фестиваль "Острых козырьков" 17:29
Дженнифер Энистон пригласили в "Брата 3" на роль монахини, жены людоеда 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
02.08.2019 19:43
Рубрика: В мире

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Текст: Юрий Чернов

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками республиканской партии в Цинциннати, сделал весьма необычное историческое утверждение. Из слов действующего главы получается, что Советский союз не распался на входившие в его состав республики, а просто поменял название, став Россией.

Дональд Трамп: Нет причин не ладить с Россией

В определенный момент своего выступления Трамп начал рассказывать о достижениях своей администрации в области энергетики, и в этот момент он вспомнил про СССР. "Мы крупнейший производитель энергии во всем мире. Больше чем Советский союз в прошлом. Помните Советский союз? Когда они все были вместе? До того момента, когда они решили "нам надо называть себя Россией". Когда они были вместе, они всегда мечтали быть самыми крупными в мире, а потом они стали Россией", - заявил Трамп.

Далее он отметил, что России удалось проделать "хорошую работу в области энергетики", так же как и Саудовской Аравии. "Но мы теперь крупнее России, и намного крупнее Саудовской Аравии", - заявил Трамп.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рябков: Москва сожалеет о введении США второго пакета санкций
Под Владимиром арестовали организаторов нападения на воинскую часть
Кокорины и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Почти 70 процентов россиян согласны с действиями властей по незаконным акциям
Китай пообещал ответить на новые пошлины США