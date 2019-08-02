Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками республиканской партии в Цинциннати, сделал весьма необычное историческое утверждение. Из слов действующего главы получается, что Советский союз не распался на входившие в его состав республики, а просто поменял название, став Россией.

В определенный момент своего выступления Трамп начал рассказывать о достижениях своей администрации в области энергетики, и в этот момент он вспомнил про СССР. "Мы крупнейший производитель энергии во всем мире. Больше чем Советский союз в прошлом. Помните Советский союз? Когда они все были вместе? До того момента, когда они решили "нам надо называть себя Россией". Когда они были вместе, они всегда мечтали быть самыми крупными в мире, а потом они стали Россией", - заявил Трамп.

Далее он отметил, что России удалось проделать "хорошую работу в области энергетики", так же как и Саудовской Аравии. "Но мы теперь крупнее России, и намного крупнее Саудовской Аравии", - заявил Трамп.