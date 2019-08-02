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02.08.2019,  
16:53
Текст:  Антон Валагин

Турецкие С-400 не подключат к НАТО

НАТО не будет подключать купленные Турцией российские зенитные системы С-400 "Триумф" к системе противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

Фото: Flickr.com
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- Ответ - нет. Нет планов интегрировать С-400 в единую систему ПВО-ПРО, - цитирует РИА Новости генсека альянса Йенса Столенберга. Вопрос о подключении "Триумфов" ему задали на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ранее американское издание Defence News высказало опасение, что интеграция российских зенитных систем в европейскую систему противовоздушной обороны даст России возможность узнать многое о противостоящих ей комплексах разведки и обнаружения. Журналисты предложили несколько вариантов совмещения на территории одной страны С-400 и американских истребителей F-35 (США исключила Турцию из числа их операторов после покупки "Триумфов"). Во-первых, можно поставить самолеты после того, как российские специалисты, приглашенные Анкарой для сборки и настройки С-400, покинут страну. Во-вторых, можно допустить к управлению "Триумфами" иностранные расчеты из специалистов стран НАТО. Наконец, можно выключать российские комплексы на время полетов F-35.

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