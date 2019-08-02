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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как распознать болезнь Альцгеймера до симптомов

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За 20 лет до того, как у людей появляются характерные признаки болезни Альцгеймера (спутанность сознания, потеря памяти и так далее), их мозг начинает накапливать разрушительные бета-амилоидные белки.

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе уверяют, что самые ранние изменения в мозге можно обнаружить с помощью анализа крови. Точность нового метода может достигать 94%, передает Medicalxpress.

Фото: iStock
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- У нас появилась возможность измерять уровень белка в крови и распознавать, скопился ли этот белок в мозге. Когда определенный уровень амилоида в крови сочетается с двумя другими основными факторами риска болезни Альцгеймера - возрастом и наличием генетического варианта APOE4 - идентифицировать пациента можно с точностью до 94%, - пояснили ученые.

Специалисты считают, что перспективный тест может появится в кабинетах врачей и стать доступным уже в течение нескольких лет.

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