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02.08.2019 07:16
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, как на самом деле влияет похмелье на мозг

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Австралийские ученые из Технологического университета Суинберна провели исследование с участием около ста посетителей баров в развлекательном районе Брисбена. Тесты показали, что похмелье может быть опасно для жизни.

- Мы доказали, что похмелье имеет огромное негативное влияние на повседневную деятельность, ухудшая способность управлять автомобилем, работать, учиться и выполнять другие привычные действия, - отметила доктор Сара Бенсон.

Фото: iStock
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Сообщается, что группа добровольцев проходила онлайн-опросы и когнитивные тесты на утро после вечеринки. Чем больше человек выпивал накануне, тем медленнее он отвечал на вопросы, пишет Medicalxpress.

Ранее специалисты из Университета Ольстера выяснили, что, испытывая похмелье, люди могут забывать простые слова, делать элементарные ошибки в текстах, терять концентрацию внимания и бдительность. При этом ощущать тревожность. Даже переходить улицу в таком состоянии опасно, и тем более садиться за руль, отметили исследователи.

Общество Здоровье Проблема алкоголизма
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