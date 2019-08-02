В Донецкой области напали на съемочную группу

На Украине в Донецкой области совершено нападение на съемочную группу местного телеканала "Капри". Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко. При этом он отметил, что нападение произошло в городе Покровск, расположенном в округе, где "до сих пор не посчитаны голоса" по итогам выборов в Верховную Раду.

"В городе Покровск Донецкой области совершено нападение на съемочную группу телеканала "Капри". При попытке 1 августа зайти в помещение покровского совета ветеранов, где расположен штаб одной из политических партий, журналистку оттолкнули, технику повредили, а на оператора напали и удерживали некоторое время в изоляции", - написал Томиленко.

Он также добавил, что соответствующее обращение было направлено в полицию, где по факту нападения начато расследование. Томиленко напомнил, что это уже второй случай избиения журналистов на этой неделе в округе. В ходе последнего инцидента оператор получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице, где ему диагностировали сотрясение мозга. Нападавшие повредили съемочное оборудование, разбили камеру, а также служебный телефон.