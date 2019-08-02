В Москве рассказали о "противоядии" к санкциям США

В российском парламенте отреагировали на информацию о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России. Ранее об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации. Санкции, согласно данной информации, связаны с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сделал наблюдение, что санкции нарастают последовательно. В течение года они усиливаются в несколько этапов.

Выработать "противоядие" от такой политики - это означает становиться сильнее, сказал парламентарий в комментарии РИА Новости. Он пояснил, что имеет в виду экономическое развитие.

Депутат привел в пример КНР - мощную в экономическом отношении страну. И "каким бы большим ни было желание Соединенных Штатов проучить Китай, из этого ничего не получается", добавил он.

С Россией же, отметил Новиков, считаются потому, что у нашей страны есть серьезный арсенал оружия, который защищает ее еще с советского времени. "Но экономический потенциал нужно наращивать, и здесь нам необходимо сосредотачиваться и дальше на решении внутренних проблем", - считает он.

В Совфеде же заявили, что Россия может принять решение об ответных зеркальных мерах в связи с введением США второго пакета санкций. Такую возможность не исключил первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Впрочем, он заметил, что "тема санкций для нас уже потеряла остроту". Он высказал несколько другое мнение, чем Дмитрий Новиков. "Россия стала самодостаточной, научилась жить в условиях санкций, и значительной угрозы для нашей экономики эти санкции не несут", - заявил Джабаров.

Он также отметил, что Вашингтон использует в качестве причины новых санкций "абсолютно надуманный, высосанный из пальца предлог".