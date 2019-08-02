В Хорватии шесть человек стали жертвами стрельбы на почве ревности

В столице Хорватии Загребе в четверг вечером были найдены тела шести человек с огнестрельными ранениями. Погибшие обнаружены в районе Кайзерица.

Есть информация, что среди убитых четыре ребенка. Выжить удалось семимесячному младенцу, который был госпитализирован с ранениями, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность убийцы к своей бывшей жене и ее новому партнеру. Нападавшему удалось скрыться. Местные СМИ сообщают об усиленном полицейском присутствии на улицах Загреба.