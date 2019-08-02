В Японии казнены двое осужденных

В Японии в пятницу были казнены двое осужденных преступников, которых повесили по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы. Имена казненных, а также преступления, за которые им была назначена высшая мера наказания - не сообщаются.

По данным ТАСС, последний раз казнь в Японии была применена в декабре 2018 года в отношении двух заключенных. При нынешнем правительстве премьер-министра Синдзо Абэ приведено в исполнение уже 38 смертных приговоров.

Японская ассоциация адвокатов требует отмены смертной казни, предлагая заменить ее на пожизненное заключение. Международные правозащитные организации также призывают Японию отменить эту меру наказания, считая ее бесчеловечной, пишет РИА Новости.