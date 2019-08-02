В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами

Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии. Власти страны предупреждают жителей о вероятности цунами, сообщает independent.co.uk.

По данным геологической службы США, толчки произошли на глубине 59 километров примерно в 227 км от города Телукбетунг на острове Суматра. Пока нет данных о повреждениях и пострадавших, однако отмечается, что в Джакарте, столице Индонезии, в результате землетрясения "пошатнулись здания".

Индонезийское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило жителям побережья Бантен на острове Ява о том, что они должны "немедленно эвакуироваться на возвышенность" из-за цунами, которое ожидается после землетрясения.