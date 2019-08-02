В Нидерландах вступил в силу запрет на ношение паранджи

Как оказалось, несмотря на то, что местное министерство внутренних дел призвало соответствующие органы и местные власти обеспечить выполнение новой нормы, не все готовы ей подчиняться. О своем нежелании контролировать кто и как одевается, уже заявили в самой полиции, в медицинских учреждениях, а также в органах, ответственных за общественный транспорт.

Издание отмечает, что еще до вступления в силу запрета подавляющее большинство медучреждений высказались против него, поскольку в их понимании он грубо ограничивает доступ населения к медицинским услугам. Более того, сотрудники больниц прямо заявляют, что их дело заключается в оказании помощи людям, а не в том, чтобы отслеживать чей-то внешний вид и заставлять людей выполнять эти ограничения.

Единственным государственным органом, наделенным правом штрафовать граждан за нарушение запрета, является местная полиция. При этом сами правоохранители также не стремятся брать на себя всю ответственность, считая, что следить за этими правилами внутри помещений больниц или, например, школ и других государственных учреждений, должны сотрудники этих учреждений, а не полиция. А уж если кто-то из нарушающих запрет откажется его выполнять, тогда учреждения будут вправе вызвать полицию.

В этом случае, как прописано в тексте закона, полиция не сможет действовать грубо и резко, добиваясь, например, от мусульманки в парандже немедленно ее снять. Женщине будет в вежливой форме предложено проследовать в участок, где в отдельной, закрытой от посторонних глаз комнате, в присутствии исключительно женщин полицейских ей предложат снять закрывающий лицо предмет одежды.

В местной прессе сформировалось общее мнение, что запрет, скорее всего, не будет соблюдаться в полной мере. Отмечается, что ни в одном из крупных городов страны соблюдение этой нормы не относится к числу приоритетных. В качестве примера агентство ANP приводит слова мэра Амстердама Фемке Хальсема, еще 2018 году заявившего, что запрет не будет выполняться. "Существует так много законов, а у нас слишком мало полицейских. В Роттердаме хватает других более серьезных проблем: убийства, наркотики, криминализация общества", - согласен с ним и мэр Роттердама Ахмед Абуталеб.

Все также обращают внимание на то, что проблема с мусульманскими традициями в одежде для Нидерландов во многом надуманная. Издание De Volkskrant, в частности, обращает внимание, что на все население страны, более 17 миллионов человек, только 200-400 женщин мусульманок на регулярной основе носят паранджу или никаб.

Напомним, что подобные запреты также действуют в Дании (с августа 2018 года), где штраф составит 135 евро (около 10 тыс. руб.), в Австрии, вступил в силу еще в 2017 году. Самые строгие в Европе правила, пожалуй, в Болгарии, где с 2016 года действует штраф в размере 750 евро (54 тыс. руб.), и в Бельгии, где за несоблюдение запрета на никаб и вовсе могут посадить в тюрьму на 7 суток.