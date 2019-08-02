В Нидерландах вступил в силу запрет на ношение паранджи

Новости

Ученые назвали сроки восстановления сгоревших в Сибири лесов 11:18
В Кольцово задержали двух китайцев с чемоданом автозапчастей 11:16
В Москве задержан стрелявший в конкурента мужчина 11:15
В Карелии будут судить мать, морившую детей голодом 11:15
Появилось видео пожара в текстильной компании во Владикавказе 11:14
На Сахалине поисковики нашли останки советских и японских солдат 11:11
Российский электромобиль Zetta. Опубликованы первые патентные изображения 11:11
В Кузбассе возбуждено дело после загрязнения воды паразитами 11:10
На дорогах Москвы появятся 15 новых выделенок 11:10
Тюменские ученые предложили обучать школьников цветоведению 11:08
Прокуратура вынесла предостережение Любови Соболь из-за акции 3 августа 11:07
Как встречают боевой праздник брестские десантники 11:00
Белгородца осудили на четыре года за содействие терроризму 10:58
В Иркутской области возобновлено движение по трассе "Сибирь" 10:50
Новейший бронеавтомобиль "Атлет" обстреляют и подорвут 10:48
В Самарской области адвокат нанял киллера для убийства сожительницы 10:46
Кличко сравнил себя с королевой Англии 10:45
В Удмуртии нашли тело пропавшего в феврале подростка 10:39
Минздрав назвал регионы РФ с самым большим числом абортов в 2018 году 10:38
Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 618 населенных пунктов 10:37
В Нижнем Новгороде девочку едва не убило качелями 10:35
Тушение пожаров в Сибири сняли с самолета 10:34
Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 12 10:31
В Приморье два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с автобусом 10:27
Основные работы на новом погранпереходе под Калининградом завершены 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
02.08.2019 10:28
Рубрика: В мире

В Нидерландах вступил в силу запрет на ношение паранджи

Текст: Алексей Чуриков
В Нидерландах с первого августа вступил в силу запрет на ношение в общественных местах закрывающих лицо элементов одежды. Под ограничение попали не только религиозные элементы гардероба, такие как паранджа и никаб, но и балаклавы, а также некоторые виды мотоциклетных шлемов. Ношение таких предметов одежды продолжает оставаться законным на улицах городов. Помимо того, что запрет вызвал широкую дискуссию в местном обществе, как пишет DW, на данный момент остается неясным вопрос - кто же будет контролировать его соблюдение. Штраф за несоблюдение этой нормы может составить 150 евро, около 11 тысяч рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как оказалось, несмотря на то, что местное министерство внутренних дел призвало соответствующие органы и местные власти обеспечить выполнение новой нормы, не все готовы ей подчиняться. О своем нежелании контролировать кто и как одевается, уже заявили в самой полиции, в медицинских учреждениях, а также в органах, ответственных за общественный транспорт.

Нидерланды отказались принять сведения немецкого детектива по крушению MH17

Издание отмечает, что еще до вступления в силу запрета подавляющее большинство медучреждений высказались против него, поскольку в их понимании он грубо ограничивает доступ населения к медицинским услугам. Более того, сотрудники больниц прямо заявляют, что их дело заключается в оказании помощи людям, а не в том, чтобы отслеживать чей-то внешний вид и заставлять людей выполнять эти ограничения.

Единственным государственным органом, наделенным правом штрафовать граждан за нарушение запрета, является местная полиция. При этом сами правоохранители также не стремятся брать на себя всю ответственность, считая, что следить за этими правилами внутри помещений больниц или, например, школ и других государственных учреждений, должны сотрудники этих учреждений, а не полиция. А уж если кто-то из нарушающих запрет откажется его выполнять, тогда учреждения будут вправе вызвать полицию.

Жара во Франции и Нидерландах побила абсолютный рекорд

В этом случае, как прописано в тексте закона, полиция не сможет действовать грубо и резко, добиваясь, например, от мусульманки в парандже немедленно ее снять. Женщине будет в вежливой форме предложено проследовать в участок, где в отдельной, закрытой от посторонних глаз комнате, в присутствии исключительно женщин полицейских ей предложат снять закрывающий лицо предмет одежды.

В местной прессе сформировалось общее мнение, что запрет, скорее всего, не будет соблюдаться в полной мере. Отмечается, что ни в одном из крупных городов страны соблюдение этой нормы не относится к числу приоритетных. В качестве примера агентство ANP приводит слова мэра Амстердама Фемке Хальсема, еще 2018 году заявившего, что запрет не будет выполняться. "Существует так много законов, а у нас слишком мало полицейских. В Роттердаме хватает других более серьезных проблем: убийства, наркотики, криминализация общества", - согласен с ним и мэр Роттердама Ахмед Абуталеб.

Мусульманки в Гренобле были оштрафованы за плавание в бассейне в буркини

Все также обращают внимание на то, что проблема с мусульманскими традициями в одежде для Нидерландов во многом надуманная. Издание De Volkskrant, в частности, обращает внимание, что на все население страны, более 17 миллионов человек, только 200-400 женщин мусульманок на регулярной основе носят паранджу или никаб.

Напомним, что подобные запреты также действуют в Дании (с августа 2018 года), где штраф составит 135 евро (около 10 тыс. руб.), в Австрии, вступил в силу еще в 2017 году. Самые строгие в Европе правила, пожалуй, в Болгарии, где с 2016 года действует штраф в размере 750 евро (54 тыс. руб.), и в Бельгии, где за несоблюдение запрета на никаб и вовсе могут посадить в тюрьму на 7 суток.

В мире Европа Нидерланды
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Медведев: Технику для незаконных рубок леса будут изымать
Оператор не намерен останавливать строительство "Северного потока-2"
В Иркутской области возобновлено движение по трассе "Сибирь"
Кондолиза Райс заявила об отсутствии перспектив у Украины войти в НАТО