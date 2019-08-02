В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Интернет - небезопасное пространство, поэтому не стоит пренебрегать правилами цифровой гигиены, уверяют специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

По словам экспертов, во избежание атак со стороны киберпреступников, нужно обязательно устанавливать на компьютеры антивирусы и обновлять ПО. Кроме того, нужно заклеивать микрофон и камеру до момента, пока они вам не понадобятся. Это можно сделать с помощью обычной изоленты или специальных "шторок", которые можно прикрепить на камеру ноутбука и регулировать.

Зачем это делать? Эксперты сравнивают такую меру с входной дверью в дом, которая всегда закрывается на ключ. Ведь многие вирусы, попав в смартфон или ноутбук, способны перехватывать нажатия клавиш, читать ваши сообщения, копировать документы, и плюс к этому - активировать камеру или микрофон на девайсе.

Отмечается, что ценность может представлять информация о том, какую информацию вы ищете или какие фильмы смотрите в интернете, о чем разговариваете с окружающими.

Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.

При этом смартфоны, даже если не давать разным приложениям разрешения на доступ у микрофону камере, все равно следят за владельцами, собирают о них данные. В первую очередь - чтобы рекламировать нужные человеку товары и услуги. С этим придется просто смириться, отмечают в Роскачестве.

Подробности можно прочитать на сайте организации.