В Северной Македонии почтили память российских воинов

В македонском городе Прилеп на Германском военном кладбище прошла традиционная (пятая по счету) церемония возложения цветов к мемориалу русским воинам, погибшим в ходе Первой мировой войны.

"105 лет назад началась кровопролитная война, которая унесла жизни восьми миллионов русских солдат, пять тысяч из которых пали в боях на македонской земле, - сообщил посол РФ в Скопье Сергей Баздникин. - В период с 1916 по 1918 годы на территории современной Северной Македонии в боевых действиях на Салоникском фронте в составе Восточной армии Антанты участвовали 2-я и 4-я особые бригады Русской императорской армии, воины которых продемонстрировали многочисленные примеры доблести и героизма".

Дипломат напомнил, что 1 августа в России - это День памяти российских воинов, погибших в 1914-1918 годах.

"Монументы, посвященные русскому экспедиционному корпусу, открыты не только в России, но и в других странах, включая и Северную Македонию, - подчеркнул посол. - Ежегодно возле них проходят памятные торжества. Мы обращаемся к истории Первой мировой войны вовсе не для того, чтобы выявлять ее виновников, а чтобы в очередной раз подчеркнуть, что Россия не хотела войны и стремилась удержать другие державы от рокового шага. Ее никто не услышал, и нашей стране пришлось выполнить свой союзнический долг".

Сергей Баздникин также отметил, что современная Россия продолжает следовать этой линии - уже на протяжении более семи десятилетий ее усилия нацелены на то, чтобы не случилось повторения ошибок истории.

"Наша страна открыта для расширения взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами, готовыми к совместной работе для нахождения ответов на масштабные вызовы и угрозы современности, к честному и равноправному партнерству - на основе общепризнанных норм международного права, уважения и учета интересов друг друга, - констатировал он. - На этих принципах мы уже более четверти века выстраиваем взаимодействие с Республикой Северной Македонией, 25-летие установления дипломатических отношений с которой отметили в январе этого года".

Высокопоставленный дипломат указал, что Первая мировая война стала тяжелейшей катастрофой для наших стран, поэтому нашим общим интересам отвечает продолжение активного сотрудничества по сохранению памяти о ее трагических уроках и павших в этих краях воинах - как с македонскими партнерами, так и с дипломатическими представительствами других стран. "Светлая память героям Первой мировой войны!" - резюмировал Сергей Баздникин.

Между тем

Многие историки считают, что в Первой мировой войне были заинтересованы определенные круги в Великобритании, желавшие военного столкновения континентальных держав и их ослабления. При этом Англия всеми силами подталкивала Германию и ее союзника Австро-Венгрию к началу беспрецедентного кровопролития.

Так, академик Международной академии наук, историк Андрей Фурсов открыто заявляет о том, что целью Первой мировой войны являлся развал, прежде всего, Российской империи, причем, хитрым способом - Россия и Германия должны были уничтожить друг друга в ходе этой бойни. "Главным организатором Первой мировой была часть британского правящего слоя и их подельники из Соединенных Штатов Америки - англо-американский истеблишмент, - подчеркивает исследователь. - И неслучайно Федеральная резервная система была создана в 1913 году, за год до начала Первой мировой войны, чтобы профинансировать ее и на ней нажиться. А готовить российско-германскую схватку британцы начали в самом конце 1880-х годов".

Ученый также обращает внимание на то, что когда мы говорим о Первой мировой войне, то следует говорить о Большой войне ХХ века, которая началась в 1913 году с создания Федеральной резервной системы и закончилась в 1991 году разрушением Советского Союза. "Задачами и Первой, и Второй мировых войн было сокрушение России, - указывает он. - Можно сказать так, что в ходе Первой мировой войны родился ХХ век".