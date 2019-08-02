В шведском городе ввели налог на попрошайничество

С 1 августа нищие, которые занимаются попрошайничеством на улицах шведского города Эскильстуна, обязаны стать добропорядочными налогоплательщиками. Власти этого города первыми в стране ввели регистрацию и налог на попрошайничество, сообщила газета Nyheter24.

Отныне людям, которые просят милостыню на улицах, необходимо подать заявку на получение разрешения в муниципалитет Эскильтуна, а затем заплатить налог в 23 евро. Ответственными за выполнение этого решения являются полиция и муниципалитет.

Причем нищим дается выбор: либо заполнить онлайн-заявку, либо явиться в полицию и оформить необходимые документы. При этом лицензия не будет выдана, если заявитель не имеет номер социального страхования. "Если у вас нет разрешения, это является нарушением закона о налогах, наказанием является штраф", - пояснил представитель муниципальной полиции Эскильтуна Томас Бергквист.

Но это еще не все. Раз в месяц нищие будут обязаны оплачивать административный сбор, сумма которого не разглашается.

Любопытно, что в первый день действия новых правил за получением лицензии не обратился ни один из попрошаек Эскильтуна, а их количество на улицах города отнюдь не поубавилось.