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Рубрика: Общество

Названы пять самых эффективных видов спорта в борьбе с лишним весом

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Из 18 видов спорта только 5 эффективны в борьбе с лишним весом. И лишь один - бег трусцой - лучше всего способствуют снижению индекса массы тела (ИМТ) и других параметров. Об этом сообщили в журнале PLOS ученые из Национального университета Тайваня.

В исследовании Ван-Ю Лина и его коллег из Национального университета Тайваня участвовали 18 424 тайваньцев в возрасте от 30 до 70 лет.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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У участников эксперимента определили ИМТ, процентное содержание жира в организме, измерили окружность талии и бедер, а также исследовали их кровь на содержание 20 из 97 известных генов, связанных с ожирением. На основе этой информации был создан генетический индекс риска, который определил степень предрасположенности к лишнему весу. Кроме того, в анкетах все участники указали, как часто и долго они занимаются спортом.

По условиям эксперимента участники должны были включить в режим жизни регулярные 30-минутные упражнения три раза в неделю. Это были занятия в свободное время, такие как бег трусцой, йога, альпинизм, езда на велосипеде, плавание, танцы, баскетбол и т. д. - то есть те виды спорта, которыми обычно занимаются люди. Профессиональные занятия, такие как физическая работа или тяжелая ручная работа, не считалась упражнением.

Задача команды Лина состояла в том, чтобы установить, "может ли спорт снизить генетическое влияние на вес тела и в какой степени". В частности, они сосредоточили внимание на тех участниках, у которых была генетическая склонность к избыточному весу, а также на том, какой вид спорта лучше всего противодействует этому генетическому смещению.

Фото: iStock
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Выяснилось, что из 18 видов спорта только бег, альпинизм, спортивная ходьба, танцы и йога были эффективны в борьбе с лишним весом. Но бег трусцой оказался самым эффективным средством в этой борьбе. "Бег трусцой не только уменьшал генетическое воздействие на ИМТ, но и наилучшим образом боролся с жировыми отложениями на теле", - сообщил Лин. Удивительно, но плавание, езда на велосипеде, теннис или бадминтон лишь незначительно сказывались на ИМТ. Не исключено, полагают ученые, это связано с тем, что тучные люди реже занимаются этими видами спорта.

Исследование тайванских ученых доказывает, что плохие гены - это не приговор и усилия того стоят: "Наши результаты говорят о том, что регулярные физические упражнения могут ослабить генетическую предрасположенность к ожирению, особенно если правильно подобрать вид спорта".

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