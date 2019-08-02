Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск. В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что служба в ВДВ требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества.

Представители легендарной "крылатой пехоты", подчеркнул Владимир Путин, всегда с честью выполняли свой воинский долг: и в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий. Нынешнее поколение достойно продолжает ратные и патриотические традиции, заложенные ветеранами.

Президент выразил уверенность в том, что десантники будут и впредь совершенствовать выучку, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы Отечества и безопасность наших граждан.