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02.08.2019 10:00
Рубрика: В мире

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

Текст: Андрей Васильев
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс. Причина, как сообщает The New York Post, - "сильная передозировка наркотиками". Несколько поколений семьи Кеннеди жили в комплексе, который служил "летним Белым домом" для президента Джона Кеннеди. Он состоит из шести зданий.
Фото: twitter.com Фото: twitter.com
Фото: twitter.com

"Наши сердца разбиты потерей нашей любимой Сирши, - говорится в заявлении ее семьи. - Ее жизнь была наполнена надеждой, обещанием и любовью. Она глубоко заботилась о друзьях и семье, особенно о своей матери Кортни, ее отце Поле, ее мачехе Стефани и ее бабушке Этель".

Она была дочерью Кортни Кеннеди Хилл, пятой из 11 детей, рожденных покойным нью-йоркским сенатором и его женой Этель, сообщает The New York Times. Она училась в Бостонском колледже. Ее отец, Пол Майкл Хилл, был одним из четырех человек, ложно осужденных за взрывы, совершенные Ирландской республиканской армии в 1974 году двух пабов в английском Гилфорде.

Долгое время она страдала от тяжелой депрессии. "Моя депрессия укоренилась в середине учебы в школе и будет со мной до конца моей жизни", - написала она в статье 2016 года для The Deerfield Scroll, школьной газеты в Дирфилде, штат Массачусетс. "Хотя я была в основном счастливым ребенком, я страдала от приступов глубокой грусти, которая напоминала тяжелый валун на моей груди", - сказала она.

Фото: kinopoisk.ru
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В последнее время Сирша Кеннеди-Хилл все чаще запиралась в своей комнате, "отстраняясь" от своих отношений с друзьями и близкими и отказываясь от выполнения учебных заданий.

Смерть Сирши продолжила так называемое "проклятие семьи Кеннеди", одного из главных и мощных политических кланов Америки, которое началось с убийства двух братьев - Джона и Роберта Кеннеди. На эту тему в Соединенных Штатах снят большой документальный фильм.

По неформальной версии, проклятье наложил старый еврейский раввин, которого оскорбил глава клана, Джо Кеннеди. Его дочь, сестра Джона и Роберта Кеннеди, лишилась способности говорить, а сын Джо Кеннеди-младший погиб в авиакатастрофе. В авиакатастрофе погибла еще одна дочь Джо Кеннеди Кэтлин. Кстати, от передозировки наркотиков умер и брат матери Сирши Кеннеди-Хилл, ее дядя Дэвид Энтони Кеннеди. Другой ее дядя Майкл ЛеМойн Кеннеди умер, получив тяжелые травмы во время спуска на горнолыжной трассе.

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