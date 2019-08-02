Во Франции разбился самолет-амфибия, задействованный для тушения пожаров

В районе французского города Женерак потерпел крушение самолет-амфибия, задействованный для тушения пожаров на юго-западе Франции. Как передает издание Le Parisien, самолет Tracker способен нести на своем борту до 3,6 тонн воды.

Вероятные причины крушения пока что не называются, ведутся спасательно-поисковые работы. Как сообщили изданию источники, близкие к расследованию, на борту самолета находился только один пилот, и прогноз найти его живым "не очень оптимистичный, поскольку борт врезался в землю". По непроверенным данным, группе спасателей удалось установить, что пилот погиб.

Самолет был привлечен к тушению пожаров вблизи Женерака, поскольку площадь возгораний из-за установившейся в регионе жары значительно увеличилась за последние дни.

Ресурс Secours Info разместил на своей страничке в Twitter видео предположительно первых секунд после падения самолета. На кадрах видно, что справа от столба дыма от лесных пожаров поднимается новый столб дыма, черного цвета. Утверждается, что это дым от воспламенившегося после падения самолета топлива.