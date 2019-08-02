ВС Беларуси завершают подготовку к учению "Щит Союза-2019"

Завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки вооруженных сил Союзного государства станет проведение в сентябре учений "Щит Союза-2019". В настоящее время, сообщили в Министерстве обороны РБ, воинские части и подразделения Северо-Западного оперативного командования и сил специальных операций Вооруженных Сил завершают подготовку к этому совместному оперативному учению.

В настоящее время в полевых условиях отрабатываются вопросы совершенствования навыков личного состава по погрузке и разгрузке техники на железнодорожный транспорт, вождению боевых машин, в том числе, с преодолением водных преград и в ночных условиях.

Следующим этапом станет проведение смотров готовности войск к выполнению учебно-боевых задач и передислокация к месту проведения учения. Учение пройдет с 13 по 19 сентября на полигоне Западного военного округа Вооруженных Сил России Мулино в Нижегородской области.

Ранее командующий Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев сообщал, что в них примут участие около 12 тысяч военных: до восьми тысяч от России и свыше четырех тысяч от партнеров из Беларуси. По его словам, главным итогом военных маневров должна стать проверка управления войсками при операциях по обеспечению безопасности Союзного государства.

Подготовка совместных учений началась еще весной этого года. "В марте была проведена совместная командно-штабная тренировка в Санкт-Петербурге с привлечением оперативной группы от вооруженных сил Республики Беларусь", - напомнил командующий. Еще ряд мероприятий по подготовке к маневрам был осуществлен в апреле, июне и июле. А в августе запланировано раздельное инструкторско-методическое занятие в Минске и общее инструкторско-методическое занятие в Санкт-Петербурге, уточнил Журавлев.