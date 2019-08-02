Захарова: Новые санкции демонстрируют бессилие США

"В США продолжают использовать прошлогоднюю инсценировку с отравлением в Великобритании бывшего британского агента и его дочери для обострения отношений с Россией. Эта откровенная провокация, участников которой до сих пор скрывают из-за опасения разоблачения, вновь служит предлогом для готовящихся санкций против российской стороны на основании американского закона 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием" и изданного накануне специального исполнительного распоряжения Белого дома", отмечает Мария Захарова.

При этом официальный представитель российского ведомства подчеркивает, что Россия, в отличие от США, давно ликвидировала запасы химического оружия, а в Вашингтоне по сей день не спешат расставаться с этим арсеналом.

"Сами анонсированные санкции, правда, преимущественно дублируют антироссийские меры, вводившиеся в предыдущие годы. Власти США уже давно ограничили свои банки в выдаче кредитов и препятствуют взаимодействию России с международными финансовыми институтами развития, равно как заблокировали продажу многих технологий и товаров. Ничего особенно нового в этом нет", подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что этот пакет санкций станет уже 72, начиная с 2011 года, и все они преследовали лишь одну цель - заставить Россию изменить внешнюю и внутреннюю политику, отказаться от собственных интересов в угоду претензиям США на мировое господство. "Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ свое бессилие", заключила представитель МИД, добавив, что "несмотря на санкционный шантаж", Россия продолжит поступательное развитие, укрепление экономики и обороноспособности, наращивание своего влияния на международной арене.