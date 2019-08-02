Защита дольщиков должна стать безупречной

В августе страховые компании, заключавшие договоры страхования гражданской ответственности застройщика, должны будут передать свои обязательства и активы по действующим договорам в Фонд защиты прав дольщиков. Таким образом, большинство дольщиков окажутся под защитой государства. При этом государственным и общественным организациям мог бы быть полезен опыт по защите интересов дольщиков, наработанный ранее успешными страховщиками отрасли.

Принятие в июне изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…" продолжает взятую правительством линию на усиление защиты участников долевого строительства. С передачей страховыми компаниями премии по действующим договорам страхования в государственный фонд должен повыситься уровень гарантий в жилищном строительстве.

Впрочем, как отмечают эксперты, помимо денег не менее ценным в регулировании отношений с дольщиками могут оказаться наработки страховщиков в отношениях с застройщиками. Правда, реальные механизмы контроля рынка и экспертизы строительства по факту имели немногие компании, в том числе такие крупные игроки, как ПОВС и "Респект" (в мае 2019 года в компании введена временная администрация ЦБ РФ). Остальные же в основном полагались на экспертизу банков, которая не давала полной картины.

Вспоминает Александр Артамонов, экс-гендиректор "Респекта": "Мы изначально выходили на рынок с пониманием своей задачи и создали уникальную трехуровневую систему проверки объектов и застройщиков. Старались уже на начальном этапе зачищать рынок от недобросовестных застройщиков, оценивая их финансовое состояние, строительную динамику и опыт, то есть узнавали о застройщике все, а не только получали его бухгалтерский баланс на начало строительства".

Вложив серьезные средства в создание территориальных подразделений, наиболее опытные страховщики могли отслеживать каждую стройку в режиме реального времени. Сотрудники в любой момент могли выехать на объект и своими глазами увидеть происходящее, оценить объем привлеченных средств дольщиков, соотнести это с объемами текущего строительства и произведенными затратами. Параллельно проводилась финансовая экспертиза не только стройки, но и состояния компании-застройщика. IT-мониторинг отслеживал ситуацию в медийном пространстве, в соцсетях, по базам данных юрлиц и сайтам судебной информации. Эти методики страховщиков и сейчас возможно передать структурам, уполномоченным осуществлять контроль за долевым строительством, чтобы предотвратить появление новых проблемных объектов уже по эскроу-счетам. Ведь экспертиза банков нацелена на анализ экономических показателей, а не данных строительства.

Есть и сложности. Согласно новому закону всем страховщикам в данном сегменте положен 1% от объема передаваемых в Фонд премий. Для некоторых компаний и это может оказаться много. Однако тот же "Респект", например, до 40% премий тратил на перестрахование ответственности, еще столько же шло на развитие филиальной сети и системы проверки застройщиков.

При этом ставка в 1% фактически не дает возможности тем страховщикам, у кого был значительный проблемный портфель, провести выплаты по всем оставшимся у них проблемным объектам. Понятно, что они будут избегать любой возможности платить, что поставит под удар рядовых дольщиков.

"В дальнейшем закон будет доработан, чтобы все обманутые дольщики получили жилье или денежную компенсацию. Комиссия по страхованию "ОПОРЫ РОССИИ" уже направила соответствующие предложения, в которых прописан механизм использования экспертизы и ресурсов страховщиков и передачи всех до единого пострадавших дольщиков в Фонд. Методики, которые были наработаны, к примеру, силами "Респекта", можно применять и сейчас. Напомню, что данной компании удалось предотвратить появление порядка 400 тысяч обманутых дольщиков", - говорит член Президиума правления "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Кондратенков.

Не должно остаться ни одного дольщика, как по новым объектам, так и по старым, о ком не мог бы позаботиться Фонд. Да и получить дополнительную экспертизу без государственных издержек было бы тоже неплохо.