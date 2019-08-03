Ассоциация продюсеров кино и телевидения отметила юбилей

Казалось бы только недавно в "РГ" состоялись исторические круглые столы, посвященные началу работы Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), но оказывается, этой организации уже исполнилось 10 лет.

И первое, о чем думаешь, когда осознаешь эту дату, - продюсерам, по сути, удалось создать свой "профсоюз", который лоббирует интересы не только их самих, но и всей киноиндустрии. В честь юбилея Ассоциация пригласила СМИ на встречу, где были подведены итоги деятельности, и председатель АПКиТ Сергей Сельянов сказал о том, что в каждый год существования Ассоциации ей удалось повлиять на принятие, по крайней мере, одного закона связанного с контентом. Это на самом деле много, и ради такого стоило объединяться. На сегодняшний день в АПКиТ входит 33 студии - крупнейшие в России производители фильмов и сериалов. Стоит лишь назвать имена их руководителей и никому ничего пояснять не понадобится: Александр Акопов, Влад Ряшин, Джаник Файзиев, Игорь Толстунов, Родион Павлючик, Виктор Будилов и другие.

На брифинге законодательным инициативам было в целом отведено особое внимание. Сергей Сельянов пояснил, почему: "В нашей индустриальной жизни законы играют исключительную роль. Они исполняются неукоснительно. Правовое пространство определяет нашу жизнь от А до Я, поэтому работа над законодательством исключительно важна. АПКиТ взаимодействует с правительством РФ, Минкомсвязью, Минкультом, министерством экономического развития, Госдумой".

Достижением своей работы Ассоциация продюсеров считает также программу "Кино России", которая одновременно способствует развитию регионов РФ - притоку в них инвестиций, повышению их туристической привлекательности. На пресс-конференции были отмечены главные успехи проекта, который реализуется при активном участии Фонда кино и имеет поддержку министерства культуры. Уже шесть регионов сегодня оказывают финансовую поддержку кинокомпаниям в виде компенсаций части затрат на съемки: Калининградская (до 20%, 40 млн рублей), Ульяновская (до 30%, 15 млн рублей), Новгородская (20 млн рублей), Псковская (3 млн рублей) и Вологодская области. А также - Приморский край (до 15%). "Важно, чтобы фильмы снимались при региональной поддержке, она помогает кинематографистам работать. И для регионов важно присутствие киногрупп на их территориях. Мировой опыт показывает, что борьба за кинематографистов идет во всех странах, потому что киноиндустрия оказывает положительное влияние на развитие регионов. Волшебная сила искусства все оживляет, потому что она несет за собой достаточно большие инвестиции, помогает в создании рабочих мест, увеличивает туристическую привлекательность территорий", - сказал Сергей Сельянов.

Защита контента сегодня - одна из важнейших миссий Ассоциации продюсеров. На этой теме в ходе пресс-конференции внимание журналистов акцентировал Александр Акопов: "Когда я был молодым журналистом, брал интервью у великого сыщика Александра Ивановича Гурова. Тогда я спросил его: "Когда мы наконец победим преступность?". Он на меня посмотрел внимательно и сказал: "Молодой человек, преступность была в каменном веке и будет существовать даже тогда, когда мы освоим другие галактики. Единственное, что мы можем, - загнать преступность туда, где она должна находиться". Это то, что сейчас происходит с пиратами по всему миру - они должны быть загнаны в глубокое подполье, а люди должны смотреть хорошие фильмы на легальных видеосервисах. Борьба с нелицензионной продукцией позитивно сказывается на работе легальных видеосервисов, а их рынок сейчас достигает около 100 млн долларов. По нашим прогнозам, рынок платных видеосервисов в ближайшее время вырастет в 10-15 раз, а бесплатные видеосервисы, предоставляющие доступ к контенту на основе рекламной модели, за десять лет вырастут раз в 15-20. Если сегодня объем телевизионной рекламы составляет в России 4 млрд долларов в год, то скоро половина этой рекламы переедет в интернет".

Премия Ассоциации продюсеров - профессиональный приз в области телевизионного кино - существует уже 7 лет. За это время было вручено 160 статуэток, но это лишь цифры, а на самом деле эту награду, которая стала в один ряд с главными премиями контента страны, представители индустрии ждут и ценят не менее, чем "Золотого Орла", "Нику", ТЭФИ и другие. Продюсер Родион Павлючик обратил внимание журналистов на то, что "Премию АПКиТ вручают продюсеры - те, кого не знает зритель, и награждаются ею люди, которых зритель тоже не знает". "Речь о гримерах, костюмерах, монтажерах, звукорежиссерах и других специалистах "за кадром", которые обделены зрительским вниманием. Но истинные создатели фильма - именно они!! - подчеркнул Родион Павлючик, пояснив таким образом традицию - объявлять номинантов и вручать призы продюсеры АПКиТ выходят лично. "В некоторой степени Премия АПКиТ - лечебный проект. Она позволяет участникам с удивлением обнаружить, что не твой фильм самый лучший, это хорошая профилактика мании величия. Думаю, именно благодаря нашей церемонии, большинство продюсеров остаются адекватными даже после десяти лет работы в индустрии. А главное достижение мероприятия - дружба. После первой Премии, проведенной в довольно узком кругу коллег и профессионалов, я почувствовал, что АПКиТ - это команда, что из формальной организации, объединяющей конкурентов, она стала сообществом единомышленников. Благодаря непринужденной атмосфере церемонии появилось много совместных проектов".

В рамках своей деятельности Ассоциация также поддерживает развитие профильного образования и проведение отраслевых мероприятий. Например, скоро состоятся фестиваль короткого метра "Короче" в Калининграде (16 - 18 августа) и фестиваль телесериалов "Пилот" в городе Иваново (20 - 22 сентября). Член Правления АПКиТ, глава компании "ПРОФИТ" Игорь Толстунов, который входит в Попечительский совет "Короче" и "Пилота", поделился на встрече своим мнением о том, как кинофестивали способствуют развитию индустрии: "Кинофестивали, кинопремии - это неотъемлемая часть индустрии, они выполняют функцию экспертной оценки, помогают нам понимать, в какой системе координат мы живем. Помимо этого, фестивали являются площадкой профессионального общения".

Обозревателя "РГ" интересовал вопрос, будет ли заниматься Ассоциация продюсеров развитием деловых площадок на фестивалях, которые проводятся в нашей стране. Однако пока это в их планы не входит. А, отвечая на второй вопрос - насколько готова АПКиТ к тому, что реальность в плане производства и потребления контента меняется в связи с развитием онлайн-кинотеатров и других сетевых ресурсов, Влад Ряшин сказал, что, конечно же "намечаются конфигурации изменения рынка. Первая ласточка - ТНТ- премьер... Мы как ассоциация сформировали Единый каталог контента, чтобы блокировать пиратский контент. И в конце года, возможно, подойдем к соглашению о монетизации этого контента". Ряшин также отметил, что "с другой стороны, эти вызовы времени заставляют игроков по новому относиться к правам. Все крупные игроки хотят аккумулировать права у себя, для того чтобы монетизировать их самостоятельно. И нам нужно думать, как реагировать на новый вызов, который сейчас встал: даже если мы будем работать не с каналами, а с площадками, они хотят забирать права. С одной стороны, этот тренд мировой - тот же Netflix забирает права. С другой - интересно наблюдать за развитием индустрии в США, основанной на том, что ни одна сеть и канал не вправе забирать все права у производителя! Отсюда появились мэйджоры. Сейчас политика Netflix меняет конфигурацию. Любопытно, как в Азии развивается их альтернатива Netflix. У нас - своя ситуация и вполне возможно мы будем выступать единым фронтом с социальной сетью "Вконтакте" сначала по антипиратскому вопросу, а потом и по монетизации. Точно так мы будем взаимодействовать не всем нашим продуктом, а какой-то его частью в отношении онлайн-рынков".

В отношении будущего продюсеры говорили и о том, как работать над тем, чтобы просмотры контента в интернете стали прозрачными. Надеются, что осенью будет усовершенствовано законодательство в этой области. Говорили и о взаимосвязях с Европейской ассоциацией продюсеров, членом которой является АПКиТ, и других насущных вещах. "Зрелость игроков индустрии несопоставима с той что была даже пять лет назад, - сказал Сергей Сельянов. - Правила игры - мы все в них нуждаемся, потому что не хотим спонтанности, случайности и хулиганства". Глава АПКиТ также определил, что главная задача Ассоциации продюсеров - лоббистская, и судя по итогам ее работы за 10 лет, от себя добавим - они в этом преуспевают.