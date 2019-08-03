Ферстаппен впервые в карьере выиграл поул-позишн, Квят – 13-й

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии. Это первый поул в карьере голландца. Россиянин Даниил Квят завтра уйдет в гонку 13-м.

Результат Ферстаппена - 1 минута 14,572 секунды, что стало новым рекордом трассы. А голландец оказался сотым в истории "Формулы-1" пилотом, победившем в квалификации.

Второе место занял финн Валттери Боттас из команды "Мерседес" (+0,018), третьим будет стартовать лидер общего зачета британец Льюис Хэмилтон (+0,197).

Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" на Гран-при Венгрии начнет гонку с 13-й позиции. Причем на этот раз его опередил партнер по команде Александер Албон.

После завершения квалификации Ферстаппен буквально светился от счастья. "Это просто невероятно. Поул - это то, чего мне не хватало в карьере, - сказал он ВВС. - Доволен сегодняшним результатом. Но впереди нас ждёт гонка, и важно быть успешными и там".