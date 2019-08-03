Художнику Кириллу Арнштаму вручили в Париже российский паспорт

Известный художник-иллюстратор, почетный даритель Дома русского зарубежья Кирилл Арнштам получил паспорт РФ - документ ему вручили во Франции. В Европу художник вместе с родителями переехал еще в 1921 году, когда ему было всего два года, но всегда сохранял связи с Россией.

Паспорт Арнштаму передал временный поверенный в делах России во Франции Артем Студенников. Он отметил, что это восстановление исторической справедливости и поздравил художника с прошедшим юбилеем - в январе этого года ему исполнилось 100 лет, сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

Побывать на Родине Кирилл Арнштам смог впервые после отъезда только в 80-е годы в составе туристической группы. За границей он способствовал популяризации русской культуры, возвращению культурных ценностей в Россию.

В 2003 - 2016 годах в России прошел ряд персональных выставок художника. Его произведения показывали во Всероссийском музее А. С. Пушкина, в в галерее "Монмартр" в Санкт-Петербурге, в Доме русского зарубежья.