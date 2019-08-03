Исполин: 3 августа исполнилось бы 70 лет хоккеисту Валерию Васильеву

Глыба, исполин, "Хозяин тайги" - так за былинную мощь и богатырскую стать называли выдающегося защитника хоккейного клуба "Динамо" и сборной СССР, двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира Валерия Васильева, который стал одним из символов мирового хоккея 1970-х годов. Об уникальной мощи Валерия Васильева, выходца с берегов Волги, слагали легенды. В сборной, памятуя о его малой родине и зная о его "удалой силушке", Валерия Васильева называли "горьковским бурлаком". В "Динамо", вспоминал Мальцев, у защитника было прозвище "пЯтак", так как он, как "волжские", напирал в разговоре на букву "Я".

В 1973, 1977, 1979 годах Васильева признавали лучшим защитником чемпионатов мира. Подобное достижение в истории было лишь у легендарного Николая Сологубова. Васильева пять раз (!) в 1974-1975, 1977, 1979, 1981 годах включали в символическую сборную мира по итогам первенств планеты. Как и его ровесник и друг Александр Мальцев, он не изменил родному "Динамо", за которое также выступал 17 лет до окончания карьеры в 1984 году, когда в "Лужниках" прошел прощальный матч Васильева, Мальцева и Третьяка. За "Динамо" он провел 619 матчей и забросил 71 шайбу.

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Насколько жестким и неуступчивым он был на льду, настолько щедрым, добрым и жизнелюбивым был вне ледовой площадки. Не случайно, что он вошел в тройку народных хоккейных любимцев вместе со своими лучшими друзьями: Александром Мальцевым и тезкой Валерием Харламовым. Об их юморе и знаменитых встречах в Москве на улице Горького (нынешней Тверской), когда выпадали дни отдыха, в 1970-х годах ходили легенды. Мальцев и Васильев пришли в "Динамо" практически одновременно. "Саша приехал из Кирово-Чепецка, я - из Нижнего Новгорода, - вспоминал Валерий Васильев. - Может быть, поэтому мы сразу подружились. Первое, что меня поразило, - его владение коньками. Сделав три-четыре виража влево-вправо, он, как бы шутя, освобождался от опеки соперников. И это ставило в тупик защиту. Но, пожалуй, особенно ценны в Саше его доброта, открытость характера".

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Сын трагически погибшего несколько месяцев спустя после его рождения, капитана Советской армии, Валерий Васильев появился на свет на станции Волхово Чудовского района Новгородской области - рядом находилась часть, где служил отец. В конце 1949 года его мама с двумя детьми переехала в Горький, причем, в район, который кишел молодыми хулиганами, в простонародье - "шпаной". Пока мама работала в молочном магазине, юный Валерка наладил свой бизнес - ловил и продавал голубей, имея свою копейку на кармане и авторитет в уличной среде. От криминального будущего его спасло то, что их семья жила на территории стадиона "Динамо" и в 10 лет его взяли в хоккейную секцию.

Не случайно, что друзья уже в Москве, в шутку, называли его "горьковской шпаной". Сам Васильев признавался, что его запросто могла бы "поглотить улица", если бы он не начал серьезно заниматься хоккеем. Как и Мальцев, уже в 15 лет он играл в основе команды мастеров, вместе со взрослыми мужиками.

"Если бы, наверное, не спорт и не занятия хоккеем, действительно быть бы Валере предводителем местных хулиганов, - признавался автору этих строк брат Александра Мальцева, экс-игрок "Динамо" Москва, Сергей Мальцев, который скоро сам будет праздновать юбилей, 65-летие. - Силища у Валеры была неимоверная. А сам он был парень отчаянный. Я однажды видел, как он своим кулаком, без последствий для кулака, проломил внушительную доску, да так, что в ней оказалась дырка". Тренер сборной СССР и ЦСКА Анатолий Тарасов полагал, что на льду переиграть Васильева было практически невозможно и специально не выпускал против него в сменах на льду Валерия Харламова.

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Валерию Васильеву, как и другому выдающемуся защитнику сборной СССР и ЦСКА Александру Рагулину, совершенно не нужно было ввязываться в драки, силовые столкновения. Помню, что в конце 1970-х годов в народе была популярна шутка: "Шайба летит. Васильев стоит. Канадец лежит". Он просто "убивал" "страшных и ужасных" канадцев своим немигающим взглядом. В мою память с детских лет четко врезалась картинка. Начало 1980-х. Шайба проброшена к воротам Третьяка и предательски ползет вдоль борта. К ней катит "спокойный, как удав", Васильев и мчится готовый сокрушить всех и вся канадец. Валерий Васильев прижимает шайбу к борту (тогда шайбы часто прижимали к борту, и игра останавливалась). Наш игрок внешне как-то лениво оборачивается назад и очень спокойно смотрит на канадца, который вдруг резко тормозит, предпочитая не входить в контакт с "Хозяином тайги". Сергей Мальцев вспоминал, как, оказавшись в 17 лет в "Динамо", на одной из первых тренировок в 1972 году попытался посостязаться в мощи с Валерием Васильевым. "Решил я обойти его, пробравшись вдоль борта, крадусь с шайбой, пробросил ее вперед и думаю, сейчас от Васильева увильну, проскользну по борту мимо этакого увальня, - улыбнулся Сергей Николаевич. - Ну, и махнул клюшкой ему по ребру, а сам локтями работаю. Васильев был в шоке. Застыли и другие игроки "Динамо". Это, наверное, напоминало покушение на короля. Васильев сам опешил. Смотрит на меня, как лев на зайца, и говорит, ты чего, мол, пацан, делаешь? Меня держит даже не двумя руками, а одной перчаткой, схватил за шею, немного приподнял. Рот открыт у него, и говорит так недоуменно: "Ты, куда, малой, полез?". А я не угомонился, еще раз толкнул его локтями. Вдруг он так прижал меня к борту, всем телом, все было по правилам. А у меня разом кости хрустнули. Помутнело в глазах, я чуть не стекся на лед по борту, как холодец. Ребята покатились со смеху, а мне раз и навсегда стало понятно, что с "Хозяином тайги" такие номера не прокатят".

***

"Когда меня просят коротко охарактеризовать Валеру Васильева, мне на ум приходит одно слово, зато какое - глыба. Во всем. В своей исполинской физической мощи, в своем поведении по отношению к себе и товарищам, в своей манере игры, в благородстве и мужестве. Мне кажется, он сам не знал предела своих возможностей, настолько они были безграничны. Но не меньше его внешней физической силы меня впечатляла его огромная внутренняя сила. Думаю, если бы Валера в свое время, как говорят у нас, соблюдал спортивный режим, то мог бы запросто, с его то физическими данными играть и по сегодняшний день", - признается автору этих строк в начале 2010-х годов Владимир Юрзинов. Порой одного немигающего взгляда защитника "Динамо" было достаточно, чтобы противник отступил и забыл о том, что собирался пойти в жесткий стык. Это действительно была ситуация из разряда тех, когда "удав смотрит на кролика". Вратари сборной СССР и "Динамо" всегда чувствовали себя, как за каменной стеной, в те минуты, когда Васильев находился на площадке. Они знали, что их вожак и капитан не допустит "безобразий" на пятаке и немедленно охладит пыл соперника, который попытается войти в "святая святых" вратаря - небольшое пространство перед воротами.

***

Канадцы знали о том, что Валерий Васильев не любит ввязываться в потасовки и что его лучше не дразнить - себе дороже будет. Однако на одном из турниров на приз газеты "Известия" в конце 1970-х годов шустрый и прыткий нападающий сборной Канады крайне жестко, с нарушением правил атаковал Васильева. Судьи пропустили этот момент, а сам защитник отвечать грубияну сразу не стал. Он выждал несколько смен и в итоге провел против канадца такой жесткий, но чистый силовой прием, что бедолага с поврежденной кистью и в сопровождении врача уехал сначала в раздевалку, а потом в больницу. Знаменитую "мельницу" с броском соперника через спину при защите своих ворот он перенял у своего учителя и напарника по "Динамо", трехкратного олимпийского чемпиона Виталия Семеновича Давыдова. Однажды после силового приема Васильева у нападающего команды противников слетели краги и лопнули шнурки на коньках. В другой раз после почти "гимнастического" пируэта в результате силового приема Васильева игрок команды соперника перелетел за борт, неудачно приземлился и в результате попал в госпиталь, где его, к счастью, быстро поставили на ноги. При всей своей несокрушимой силе Валерий Васильев никогда не применял подлых приемов, не бил соперника исподтишка, не провоцировал драку. Этот благородный хоккеист и человек был хорош не только силовыми приемами. Мало кто из игроков обладал такой заряженностью на борьбу и умением завести партнеров в самые трудные минуты игры.

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Во многом благодаря авторитету и классу Александра Мальцева и Валерия Васильева гораздо менее звездное "Динамо" боролось с непобедимым ЦСКА за первое место в чемпионатах СССР в 1970-е годы. "Когда Валерий в ударе, вокруг него как бы круг образуется - никому из соперников не хочется подъезжать к этому "отчаянному парню", - писал в своей книге известный в свое время журналист Владимир Дворцов. - Васильев, пожалуй, и самый невозмутимый хоккеист из всех, которых мне приходилось видеть. Помню, буквально всю нашу делегацию он поразил своим хладнокровием в Ванкувере осенью 1974 года. Сборная СССР проигрывала заключительный матч второй хоккейной серии канадской команде с крупным счетом - 2:5. Во время одной из кратких остановок игры к нам с Николаем Озеровым подъехал Валерий и, облокотившись на бортик, как ни в чем не бывало поинтересовался: "Как там в шахматы претенденты сыграли? (Речь идет о матче претендентов на мировую шахматную корону между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, который рассматривался через призму политического противостояния между СССР и Западом) - Ничья, - ответили мы хоккеисту. - Ну и у нас тут ничья будет, - без тени сомнения, громко, так, чтобы слышали журналисты и товарищи по команде, сказал Васильев и отъехал к центру площадки. Когда закончилась игра (вничью 5:5), Валерий вновь подъехал к нашей скамейке, подмигнул нам и напомнил: - Я говорил, будет ничья! Пожалуйста, получите!"

***

Шутник, душа компаний, Валерий Васильев как бы дополнял молчаливого Александра Мальцева. Когда они отдыхали вместе - жди веселых историй. "Хорошо помню свою первую поездку в Москву в начале 1970-х годов. Я тогда играл в хоккей и учился в минском институте физкультуры. В Минск возвращался с каникул в родном городе. Была середина августа, и я подумал, наберу телефон Саши Мальцева, может, там находится и его брат Серега, с которым мы играли в Кирово-Чепецке, - вспоминал в беседе с автором этих строк друг детства Мальцевых Виктор Перетягин. - Звоню, трубку поднимает Саша Мальцев, я представляюсь. Он мне успевает сказать: "Приезжай быстро, с Валерой Васильевым познакомлю!". Я лечу на всех парах в знаменитую квартиру Саши на проспекте Мира и действительно вижу там Васильева с Мальцевыми. "Привет, студент, - говорят мне ребята. - Присаживайся за стол, выпьем на дорожку шампанского, тебе же лететь на самолете". Говорю им: "Я ненадолго, мне бы в аэропорт не опоздать". А Васильев мне говорит: "Не торопись, студент, присаживайся, расскажи нам, как ты учишься".

В общем, эти посиделки с шампанским, а я тогда почти не пил, закончились тем, что я проснулся привязанным на приставном диване в самолете Ан-12, уже когда он приземлился в столице Беларуси. Вместо подушки у меня была спортивная сумка, с которой я ехал. Отвязываюсь, открываю сумку, а там лежит буханка белого хлеба, колбаса и записка, написанная легендарным защитником "Динамо" и сборной СССР Васильевым: "Это, студент, тебе, чтобы было чем позавтракать". Уже потом узнаю, что они отправили меня в Минск на последнем рейсе, который улетал в час ночи, провели меня, пьяненького, через регистрацию к самолету и уложили спать. Велик был тогда авторитет Саши Мальцева и Валеры Васильева. Перед ними открывались любые двери. Жалко, что записку не сохранил". "Возвращаемся мы как-то с завтрака, а навстречу опаздывающий Толя Мотовилов (игрок "Динамо") бежит, - вспоминал Сергей Мальцев. - Увидел нас и впереди идущего Валеру Васильева и говорит: "Привет, Валера! Как здоровье?". Васильев ему: "Чего тебе до моего здоровья-то? Что, плохо выгляжу, что ли?" - "Да нет, всё в порядке. Как позавтракал, как аппетит?" - спрашивает Мотовилов. "Чего это тебе до моего аппетита? Ты давай зубы не заговаривай, а кушай быстрее и на лед не опаздывай", - улыбнувшись, ответил Валера".

***

В сборной СССР знали, что Васильев, несмотря на стальной характер, крайне раним и причиненные ему обиды по-настоящему причиняют ему боль. В декабре 1979 года на турнире на приз газеты "Известия" сборная СССР громила всех подряд. Оставалось сыграть матч с чехословаками, который ничего не решал. "Сидим мы на базе в Новогорске, я говорю Харламову: "Ну что, турнир мы выиграли. Пойдем в магазин, возьмем шампанского...", - вспоминал Валерий Васильев.

Праздник по случаю досрочной победы сборной на известинском турнире прошел весело, и Васильев с Харламовым вернулись на базу уже после отбоя. "Я предлагаю Валерию: "Пойдем в бассейн". Ну, мы попарились в баньке, а потом и искупались. Вылезаем из воды и видим, что Тихонов стоит. Наутро случилось собрание: "Вы отстранены от игры". Мы - к Михайлову, Петрову, мол, похлопочите, порвем чехов. Тихонов смилостивился. Харлам две положил, а я на шайбу, как под пулемет, кидался. Да еще приговаривал на скамейке Михайлову, капитану сборной, скажи, чтобы Тихонов слышал: берите пример с Васильева. Виктор Васильевич уловил и поддакивает: "Да, да, играйте, как Васильев".

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Васильев в сборной и "Динамо" действительно был эталоном мужественного и бесстрашного игрока. Однажды во время матча на первенство СССР с московским "Локомотивом" (этот хоккейный клуб почил в бозе) он ртом (!) поймал шайбу, брошенную защитником противника. Правда, потом Мальцеву пришлось везти друга к знакомому стоматологу. Во время чемпионата мира в 1976 году, проводившегося в польских Катовицах, ему в одной из игр раздробили мизинец. "Отправляйся в раздевалку! Немедленно!" - буквально приказал защитнику тренер Борис Кулагин. "Нет, я могу и буду играть", - уперся Валерий Васильев, который понимал, что нужен команде, неудачно выступавшей на этом первенстве мира. Когда уже после окончания матча в раздевалке Васильев снял хоккейную крагу, все в сборной обомлели. Перчатка защитника до краев была наполнена кровью.

Он, как и Мальцев, мог бы стать трехкратным олимпийским чемпионом. Был в великолепной форме, как и Мальцев. Но, как и Мальцеву, Тихонов предпочел динамовцу более молодого игрока. Мэтр не простил капитану сборной того, что тот крайне негативно выразился по поводу того, что Тихонов не отпустил их с Мальцевым (причем, за свои деньги) на похороны друга Харламова. Но именно Васильев, вожак и капитан, в раздевалке сборной во время финала Кубка Канады 1981 года с командой Страны кленового листа завел своих партнеров. Они разнесли канадцев в пух и прах и посвятили "победу Валере". А могучий Васильев гордо поднял Кубок Канады над головой на глазах у шокированных зрителей, которые не скрывали своего презрения к Стране Советов.

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К сожалению, тяжелые нагрузки и годы изнурительных матчей для легенды советского хоккея не прошли бесследно. Васильев перенес три инфаркта. Причем один из них в 1978 году, прямо во время игры. Во время пражского чемпионата мира в заключительной, незабываемой по своему внутреннему напряжению игре с чехословаками Васильев упал от сердечного приступа прямо на скамейке запасных. Уже позже, в Москве, врач динамовской команды во время медосмотра сообщил Валерию Васильеву, что тот перенес инфаркт на ногах. Но спустя несколько дней мужественный защитник уже был на льду, несмотря на сопротивление врачей. Как говорится, таких игроков "уже не делают"…

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Как вспоминал в беседе Александр Мальцев, уходил из жизни весной 2012 года Валерий Иванович Васильев тяжело. За полгода до этого был назначен советником президента родного "Динамо". Жить бы да радоваться. А потом последовала длительная и тяжелая болезнь. Госпитализация, во время которой он не хотел никого видеть. Точнее, не хотел, чтобы друзья видели его, жизнелюба и острослова, таким подавленным. После двух операций к нему перестали пускать уже врачи. Выдающийся игрок и человек ушел из жизни 19 апреля 2012 года. За день до дня рождения своего друга Александра Мальцева. На 63-м году жизни.