Китай призывает США к искренности в торговых переговорах

Сразу же по завершению 12-го раунда китайско-американских торговых переговоров в Шанхае, президент США объявил о введении 1 сентября дополнительных пошлин в размере 10 процентов на импортируемые из КНР в США товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Одновременно с этим было заявлено о надежде на продолжение позитивного диалога с Китаем и торгово-экономических консультаций по достижению торговой сделки. Данный шаг США серьезно нарушает договоренности, достигнутые главами двух государств на саммите G20 в Осаке, является отклонением от правильного пути и не способствует решению проблемы. Китай выразил крайнее недовольство и решительно выступил против этого плана,

Искренность - это главная основа переговоров. За прошедший год китайская сторона проявляла ее в ходе проведения торгово-экономических консультаций с США, что позволило достичь значительного прогресса. Однако американская сторона четырежды нарушила договоренности, что серьезно препятствовало прогрессу двухсторонних торгово-экономических консультаций.

В феврале 2018 года Китай с США достигли договоренности по расширению импорта сельскохозяйственной и энергетической продукции из США. Но в уже марте того же года Соединенные Штаты объявили о введении дополнительных пошлин в размере 25 процентов на ввозимую из Китая продукцию на общую сумму 50 миллиардов долларов.

19 мая 2018 года Китай и США подписали совместное заявление, в котором говорится, что стороны пришли к консенсусу о необходимости прекратить торговую войну. Спустя всего 10 дней американская сторона объявила о новых планах по введению дополнительных пошлин.

1 декабря 2018 года лидеры Китая и США в Буэнос-Айресе провели переговоры и договорились не повышать пошлины. И вновь, спустя некоторое время, 10 мая этого года США объявили об увеличении ставок 10 до 25 процентов на китайские товары на общую сумму около 200 миллиардов долларов.

29 июня 2019 года на встрече глав государств Китая и США на саммите G20 в Осаке был достигнут важный консенсус о возобновлении торгово-экономических консультаций на основе равенства и взаимного уважения. Одновременно с этим американская сторона пообещала больше не вводить новые заградительные таможенные тарифы против китайского экспорта в США.

На прошедшем 30-31 июля в Шанхае 12 раунде переговоров стороны хотя и не добились консенсуса, но договорились о проведении в сентябре в США следующего раунда консультаций, подчеркнув при этом, что провели "откровенный, высокоэффективный и конструктивный диалог". Но после этого американская сторона отступилась от своих слов, из-за чего переговоры снова рискуют зайти в тупик.

В последние дни многие промышленные ассоциации США выступили с заявлениями против введения Белым домом новых повышенных тарифов в отношении китайского экспорта в США. Обострение торговой войны приведет к тому, что американские фермеры, рабочие и потребители будут испытывать всё большие трудности и нести всё большие потери. Кроме того, Национальный совет по американо-китайской торговле выразил опасения, что дополнительные тарифы еще больше подорвут доверие к США как надежному поставщику.

Китай не боится давления и угроз в торговом споре и готов достойно ответить на любые вызовы. Если США будут настаивать на принятии мер по повышению тарифов, Китаю придется принять соответствующие необходимые контрмеры, чтобы твёрдо отстоять и защитить ключевые интересы страны и общие интересы народа.