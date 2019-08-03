ЛНР: Десантную бригаду ВСУ отозвали из Донбасса за воровство

25-я отдельная воздушно-десантная бригада Вооруженных сил Украины отозвана из зоны боевых действий в Донбассе, передает РИА Новости заявление руководителя пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего. Решение о выводе подразделения, по словам Осадчего, было принято в результате многочисленных случаев "хищения вооружения и боеприпасов, а также пропажи военного имущества, полученного в рамках иностранной военной помощи".

В качестве примера приведен случай "пропажи"12 американских приборов ночного видения, из-за которых начато разбирательство в отношении командира бригады полковника Войченко и его заместителя по вооружению подполковника Щербины.

"По информации от доверенного источника в штабе Десантно-штурмовых войск, по прибытии соединения в пункт постоянной дислокации планируется проведение служебных разбирательств в отношении командного состава бригады с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения", - уточнил Осадчий.