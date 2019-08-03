Медведчук назвал единственный путь решения газового вопроса на Украине

Единственный путь в решении газового вопроса на Украине видится в попытке договориться с Россией, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам политика, в противном случае власть распишется в неспособности изменить ситуацию на Украине к лучшему в экономическом и социальном плане.

Ранее Медведчук озвучил, что из-за политики Киева за последние пять лет цены на газ для населения выросли на 1090 процентов, коммунальные платежи увеличились на 740 процентов, стоимость отопления - на 1225 процентов. Треть населения Украины не может платить по таким тарифам.

Напомним, в рамках взаимодействия с МВФ Киев неоднократно повышал стоимость газа для населения. Так, в 2013 году газ стоил 725 гривен за тысячу кубометров, а в 2016-м - уже почти 7000 гривен. С ноября 2018 года эта цифра выросла еще на 23,5 процента. Для справки: 1 гривна равняется 2,53 рубля.