Новости

Тиль вылетает в Москву для подписания контракта со Спартаком" 10:10
Нурмагомедов продлил контракт со своим менеджером 10:07
Стало известно, сколько зарабатывает Зеленский на посту президента 10:07
Путин подписал законы об уточнении понятия шпионских устройств 10:05
На конкурсе "Мисс Венесуэла" отказались называть параметры победительницы 09:54
Крупный пожар в центре Москвы локализован 09:42
Крупный пожар произошел в столичном районе Замоскворечье 09:18
Центральный рынок в столице не откроется - владельцы опасаются провокаций 09:10
Месси дисквалифицирован на три месяца 09:03
В Германии изъята рекордная партия наркотиков на миллиард евро 08:51
В Хабаровске экстренно закроют дамбу, чтобы в город не вошла вода 08:48
В Сети высмеяли мать жениха за попытку перещеголять невесту 08:42
В США три человека погибли при обрушении утеса на популярном пляже 08:37
Третью группу косаток отправили на судне по Амуру для выпуска на волю 07:54
В США подсчитаны расходы на расследование спецпрокурора Мюллера 07:52
Ученые рассказали, какие болезни чаще "преследуют" родившихся зимой 07:23
В Китае более 60 человек госпитализированы из-за утечки хлора в бассейне 07:19
В Индонезии один человек погиб в результате землетрясения 07:06
В Забайкалье "дальневосточные гектары" обеспечат инфраструктурой 06:53
В Якутии число лесных пожаров незначительно сократилось 06:38
В Москве сегодня потеплеет до +18 градусов 06:13
В канадской деревне объявлена эвакуация из-за схода поезда с химикатами 05:39
КНДР: Второго августа состоялись испытания новой РСЗО 04:48
В Приамурье запретили продажу алкоголя в зоне паводка 04:37
Трамп объявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией 04:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
03.08.2019 09:54
Рубрика: В мире

На конкурсе "Мисс Венесуэла" отказались называть параметры победительницы

Текст: Сергей Новиков

Организаторы одного из ведущих конкурсов красоты в мире - "Мисс Венесуэла" - отказались сообщать уже привычные для подобных мероприятий параметры девушки-победительницы, которой в этом году стала 20-летняя представительница штата Дельта Амакуро Талия Ольвино. На официальном сайте конкурса о ставшей "Мисс Венесуэла 2019" известно лишь, что ее рост составляет 1 метр 78 сантиметров.

Решение не раскрывать объемы груди, бедер и талии участниц было принято впервые за 67-летнюю историю конкурса, хотя раньше объявление этих данных всегда сопровождало эффектное дефиле в купальниках. В этом же году организаторы хотя и решили не отказываться от самого конкурса в купальных костюмах, но вот сообщать параметры девушек не стали. Подчеркивается, что сделано это было из-за того, что "красота женщины зависит не от размера груди или бедер, а от ее личных качеств и таланта". Победительница же покорила судей, сообщает местное издание El Universal, "не по годам зрелыми ответами на философские вопросы".
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

О победительнице Талии Ольвино известно, что родилась она в венесуэльском городе Валенсия, одном из крупных промышленных центров страны. Ее отец - выходец из семьи итальянцев. Девушка на протяжении восьми лет занималась синхронных плаванием, что, по ее словам, "помогло ей обрести веру в себя". До последнего времени была студенткой Университета Гуакары, расположенного в ее родном штате Карабобо. По правилам проведения конкурса "Мисс Венесуэла", его победительница представит страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в декабре.

Вообще Венесуэла является одной из самых титулованных стран международных конкурсов красоты. Ее представительницы 7 раз побеждали на "Мисс Вселенная". Венесуэла даже занесена в книгу рекордов Гиннеса как единственная страна в мире, чьи красавицы становились "Мисс Вселенная" два года подряд.

В мире Южная Америка Венесуэла Конкурсы красоты РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Полиция повторно предупредила москвичей о незаконности акции 3 августа
Американский эксперт объяснил вред санкций в отношении "Северного потока-2"
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
В посольстве РФ прокомментировали последние санкционные шаги США
Путин подписал закон о повышении детских пособий