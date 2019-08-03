На конкурсе "Мисс Венесуэла" отказались называть параметры победительницы

Организаторы одного из ведущих конкурсов красоты в мире - "Мисс Венесуэла" - отказались сообщать уже привычные для подобных мероприятий параметры девушки-победительницы, которой в этом году стала 20-летняя представительница штата Дельта Амакуро Талия Ольвино. На официальном сайте конкурса о ставшей "Мисс Венесуэла 2019" известно лишь, что ее рост составляет 1 метр 78 сантиметров.

Решение не раскрывать объемы груди, бедер и талии участниц было принято впервые за 67-летнюю историю конкурса, хотя раньше объявление этих данных всегда сопровождало эффектное дефиле в купальниках. В этом же году организаторы хотя и решили не отказываться от самого конкурса в купальных костюмах, но вот сообщать параметры девушек не стали. Подчеркивается, что сделано это было из-за того, что "красота женщины зависит не от размера груди или бедер, а от ее личных качеств и таланта". Победительница же покорила судей, сообщает местное издание El Universal, "не по годам зрелыми ответами на философские вопросы".

О победительнице Талии Ольвино известно, что родилась она в венесуэльском городе Валенсия, одном из крупных промышленных центров страны. Ее отец - выходец из семьи итальянцев. Девушка на протяжении восьми лет занималась синхронных плаванием, что, по ее словам, "помогло ей обрести веру в себя". До последнего времени была студенткой Университета Гуакары, расположенного в ее родном штате Карабобо. По правилам проведения конкурса "Мисс Венесуэла", его победительница представит страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в декабре.

Вообще Венесуэла является одной из самых титулованных стран международных конкурсов красоты. Ее представительницы 7 раз побеждали на "Мисс Вселенная". Венесуэла даже занесена в книгу рекордов Гиннеса как единственная страна в мире, чьи красавицы становились "Мисс Вселенная" два года подряд.