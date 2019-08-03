Назван предполагаемый соперник Федора Емельяненко

Бывший чемпион UFC американец Куинтон Джексон по прозвищу "Ярость" может стать следующим соперником российского бойца Федора Емельяненко в Bellator.

Следующий поединок Федора Емельяненко, которого называют "Последний император", может пройти 29 декабря в Японии. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Вероятному сопернику россиянина 42 года. Он на год младше Емельяненко и имеет солидный опыт выступлений - 51 поединок, в которых 38 раз добивался победы. Емельяненко провел 41 бой и 35 выиграл. В начале нынешнего года "Последний император" встречался с другим представителем США Райаном Бейдером и уступил нокаутом. Однако карьеру завершать не стал и продлил контракт с Bellator.

Также стало известно, что готовиться к следующему поединку Емельяненко будет с голландским тренером Питером Тайссе.