Назван "скрытый" ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией

Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.

- Кунжут содержится во многих продуктах питания в качестве скрытого ингредиента. Его употребления сложно избежать. Между тем, присутствующие в продуктах семена могут стать причиной тяжелой аллергической реакции, - отметил профессор педиатрии и медицины в Северо-западном университете доктор Ручи Гупта.

По его словам, в отличие, например, от распространенной аллергии на молоко или яйца, которая часто развивается в раннем возрасте, аллергия на кунжут поражает детей и взрослых в одинаковой степени.

Кроме того, у четырех из пяти пациентов с особой реакцией на кунжут есть как минимум еще одна пищевая аллергия. Так, более половины имеют аллергию на арахис, треть - на орехи, четверть - на яйца и каждый пятый - на коровье молоко.

Специалисты считают, что кунжут необходимо добавить в список основных пищевых аллергенов и обязательно сопровождать продукты с его содержанием специальной маркировкой.

Кстати, ранее сообщалось, что 15-летняя дочь британского миллионера Надима Эднан-Лаперузы умерла в больнице от тяжелой аллергии. Перед этим девушка съела купленный в аэропорту сэндвич. Семена кунжута, которые подростку были противопоказаны, оказались запеченными в хлебе, о чем на упаковке с едой не сообщалось.