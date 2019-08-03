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Рубрика: В мире

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Техасе: убито не менее 12 человек

Текст: Максим Макарычев
Неизвестный стрелок открыл огонь около 11.00 по местному времени в субботу по клиентам в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо в Техасе. По данным Fox News, были убиты не менее 12 человек. О многочисленных жертвах заявил и мэр Эль-Пасо. Медицинский центр Del Sol сообщил телеканалу, что в учреждение были доставлены, по меньшей мере, шесть раненых.

Полиция Эль-Пасо не исключает, что у стрелка были сообщники, и предупредила людей, чтобы они держались подальше от торгового центра. В этом районе, расположенном примерно в пяти километрах к югу от международного аэропорта Эль-Пасо, находятся как минимум три крупных предприятия.

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Согласно KTSM - дочерней компании CNN, - 18 человек могли погибнуть при стрельбе. Полиция не сразу предоставила информацию о том, был ли кто-либо ранен или находится под стражей. Позже стало известно, что были арестованы три человека. Видео, размещенные в социальных сетях, показывают, что большую часть людей выводят из торгового центра с поднятыми руками над головой, отмечает metro.co.uk.

Полиция проводит обыск на очень большой территории, сообщается в Twitter полиции Эль-Пасо. К поиску предполагаемых преступников привлечены не только местные полицейские, но и военнослужащие штата и представители многочисленных федеральных агентств, в том числе агенты внутренней безопасности и пограничный патруль.

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Один свидетель рассказал, что видел в магазине по крайней мере одного человека со смертельной раной, а также покупателей в окровавленной одежде, отмечает Reuters. Другой очевидец сообщил, что боевик сначала открыл огонь на стоянке и уже потом направился в супермаркет.

Напомним, что на этой неделе два сотрудника были убиты в магазине Walmart в Саутхейвене, штат Миссисипи, а три человека, включая двух детей, были застрелены на фестивале чеснока в Гилрое в Калифорнии.

В мире США Массовые убийства в США
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